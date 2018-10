Far til trafikdræbte Kenni: Sorgen får andre til at bakke

I bogen 'Du som er i himlen' giver Hanne Lisette Andersen, rådgivnings-leder i Herteforeningen syv råd til danskere, som gerne vil være oprigtige støtter for familiemedlemmer, venner og naboer i sorg:

Vis, at du er der: Det allervigtigste er at vise, at man er der, og det værste, man kan gøre, er at holde sig væk. Det er ikke sikkert, man skal være der i hele dage, men man skal vise, at man er tæt på. Kom gerne dagligt, men det kan være, at man skal gå hjem igen efter en kop kaffe eller et måltid mad..

Lyt, lyt, lyt: Man skal ikke føle sig forpligtet til at sige en hel masse, for det allervigtigste er at være klar til at lytte, når den sørgende har noget at fortælle. Alt for mange synes, at stilhed kan være pinligt, men det er det ikke over for én i sorg. Hvis den sorgramte har lukket sig inde med sin sorg, kan det nærmest virke irriterende, hvis der er én, der snakker hele tiden. Det kan tage flere uger at få en samtale i gang.

Vær tålmodig: Andre i sorg kan gentage sig selv i en uendelighed. Det er fuldstændig normalt. Det er en måde at komme ud af sorgen på. Vis i stedet med dit kropssprog, at du er en aktiv lytter, og lad være med at afbryde eller korrigere, selvom du har hørt historien mange gange tidligere.

Tro ikke, du lige kan fikse sorgen: Der er ingen nemme løsninger på en stor sorg. Du kan ikke sige noget, der kan få smerten til at gå væk. Pas også på med at hive en sørgende med til et socialt arrangement, for det er han eller hun sandsynligvis slet ikke parat til og har slet ikke lyst til.

Tag selv initiativet: Spørg ikke, hvad personen har brug for. Stil i stedet konkrete spørgsmål som ”jeg skal ud at handle, hvad skal jeg tage med for dig”, eller ”skal vi spise frokost sammen - jeg kommer med maden, hvad har du lyst til?” På den måde kan den sorgramte virkelig føle, at her er der én, der holder af mig.

Bliv ved med at være der: Når det bliver hverdag igen, er der stadig brug for meget opmærksomhed og støtte. Selvom verden ligner sig selv igen, er verden ikke den samme for den, der har mistet. Her skal man holde fast i kontakten og ikke undlade at snakke om den afdøde.

Hjælp til professionel hjælp: Hvis man har mistet én, man holdt meget af, er det naturligt at være meget ked af det i lang tid. Men hvis man kan se, at det med tiden går den forkerte vej, kan det være en god idé at tage initiativ til at få professionel hjælp. Den sørgende skal være med på, at man i det mindste tager et kort, uforpligtende møde. Det er vigtigt, at sorgen bliver bearbejdet, for ellers er det meget sværere at komme videre med sit liv.