Faren blev vred da han gjorde et overraskende fund på datterens dukker

En amerikansk far fik kaffen galt i halsen, da han undersøgte de tvillinge-dukker, han netop havde købt til sin lille datter - får du også kaffen galt i halsen af de her dukker?

En far fra New York i USA ville overraske sin lille datter med et par tvillinge-dukker, som han havde købt på internettet. Men glæden blev kort for faren, Raynell Miller, da han pakkede dukkerne ud og undersøgte dem nærmere, før han ville give dem som en gave til sin datter. Raynell Miller fik nemlig kaffen galt i halsen, da han opdagede, at begge dukkerne, en dreng og en pige, var udstyret med realistiske kønsorganer.

Raynell Miller blev både overrasket og fortørnet over dukkernes kønsorganer og ønskede herefter ikke at give de realistiske dukker til sin datter. I stedet skrev han en vred opdatering på Facebook omkring dukkerne, der kan købes på Amazon.com. Og til teksten havde han lagt et billede ud, hvor begge dukkerne er nøgne forneden.

'Jeg åbner den her pakke med nogle tvillinge-dukker, som jeg havde købt til min lille datter. Og åh Gud. Er det sådan verden er blevet i dag? At man laver dukker med kønsorganer for børn? Da jeg købte dukkerne, kom de med diverse tilbehør, og der stod ikke noget om, de her særlige ekstra detaljer på dukkerne. Derfor troede jeg, at dukkerne var børnevenlige', skriver Raynell Miller og fortsætter:

'Men dumme mig. Jeg er glad for, at jeg undersøgte dukkerne, før min datter fik en mulighed for at lege med dem. Selvfølgelig ville pige-dukken have været okay, fordi min datter har de samme kønsorganer som pigen. Men min lille datter er altså ikke klar til at lege med dukker, der har tissemænd.'

Tvillinge-dukkerne var udstyret med realistiske kønsorganer. Det faldt ikke i god jord hos faren. (Foto: Facebook/privatfoto)

Raynells Facebook-opslag er blevet delt mere end 7900 gange og har fået 8300 kommentarer. Og opslaget er selvfølgelig gået viralt og har skabt stor debat.

Der er mange, der er enige med Raynell omkring dukkerne, men flertallet er direkte uenige med ham.

En Facebook-bruger skriver således:

'Her er problemet. Vi er begyndt at tænke baglæns. Det er helt okay at lyve overfor vores børn, når det gælder påskeharen eller julemanden. Men er det virkelig også okay at lyve for dem omkring menneskets krop?'

En anden skriver:

'Hvorfor er det et problem med kønsorganer på dukkerne? Hold nu op med at seksualisere alting!

En tredje skriver:

'Selvfølgelig skal børn kunne kende forskel på piger og drenges kønsorganer'.

Og en fjerde skriver kort og kontant:

'Som om det skulle være en fejl at lære noget om korrekt anatomi'.

Her ses de søde tvillinge-dukker, som de bliver præsenteret på amazon.com. (Foto: amazon.com)

Og herunder kan du se Raynell Millers Facebook-opslag.