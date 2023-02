Farlig hundesygdom spottet

De fleste smittetilfælde er fundet på Djævleøen - primært Nordsjælland og hovedstadsområdet - men nu har ækle parasitter fundet vej over både Store- og Lillebælt og er endt i det østjyske.

Det har dyrlæge Bonnie Horne fra Vrønding Dyreklinik erfaret efter at have fået et par hunde ind ad døren med den farlige hjerte-lungeorm, skriver TV2 Østjylland.

Sygdommen består af fransk hjerteorm og rævens lungeorm. Det vil sige to slags parasitter, som kan smitte hunde og ræve og få alvorlige konsekvenser for dyrene.

- De skader, som de her orm kan lave, kan være irreversible. Det vil sige, at lunger og hjerte er ødelagt i dyret, eller at dyret bliver rigtig sygt, når man behandler det, siger Bonnie Horne til tv-stationen.

Hotspot for dødelig hundesygdom

Annonce:

Sådan smittes dyrene

Dyrlægen fra Vrønding har indtil videre haft flere tilfælde af hunde med parasitterne, derfor ser hun gerne, at man får sin hund tjekket, hvis man er det mindste i tvivl.

Det gøres ved at få taget prøver af hundens afføring, som sendes videre til analyse for at be- eller afkræfte tvivlen.

Det betyder ikke, at østjyske hundeejere eller andre landet over skal være bange for at lade deres små firbenede venner møde andre ligesindede, for det er slet ikke sådan parasitterne opererer.

Parasitterne bliver nemlig overført gennem smittede dyrs efterladenskaber, som spises af snegle og derefter af hunde eller ræve, som får den forfærdelige sygdom ind på livet.

Det er derfor en rigtig god idé at samle hundelorte op efter sig, så sneglene har sværere ved at sprede smitten.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

FIK DU LÆST?

Tag ansvar: Sådan bliver du en god hundeejer

Sådan sparer du hos dyrlægen

Den moderne familiehund døjer med ensomhed og separationsangst