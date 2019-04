Farlig kemi afsløret i balloner

Mange danskere, som puster balloner op til festlige lejligheder, risikerer i værste fald at få kræft. Nye test foretaget af Forbrugerrådet Tænk viser nemlig, at syv ud af 15 balloner overskrider grænseværdierne for kræftfremkaldende stoffer.

De farlige stoffer afgives fra det blødgjorte plastik, når det kommer i kontakt med spyt.

- Det er stoffer, der er kræftfremkaldende, og som derfor ikke skal være i balloner, siger projektleder i Forbrugerrådet Tænk Kemi Stine Müller til TV2 Nyhederne.

I alt har Forbrugerrådet Tænk testet 15 forskellige balloner for at afsløre skadelige kemikalier som nitrosaminer og nitroserbare stoffer. Både Danmark og EU har fastsat klare grænser for mængden af farlige stoffer i balloner. Ti af de afprøvede balloner er købt i danske butikker og netbutikker, mens de sidste fem stammer fra online markedspladser som Wish, Amazon og lightinthebox.com.

Ballonerne fra de udenlandske online markedspladser er produceret af virksomheder uden for EU, der ikke har de samme grænseværdier for kemikalier som Danmark og andre EU-lande. Ud af de syv balloner, som ikke klarede testen, stammer fem fra online markedspladser, en er fra den danske netbutik balloner.nu, og den sidste er fra butikken Chao Chao.

- Det er jo ikke første gang, det er kommet frem, at der kan være nogle sikkerhedsmæssige problemer med produkter fra online markedspladser. Det er første gang, vi har set på kemikalier i nogle af de her produkter, og vi må sige, at resultaterne af vores test har bekræftet vores bange anelser, siger Stine Müller.

