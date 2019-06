Farlig nervegift fundet i danske supermarkeder

Sprøjtemidlet Chlorpyrifos er forbudt i Danmark, men det formår alligevel at finde vej ned i maven på den danske befolkning.

Det sker, fordi vi importerer fødevarer fra lande som Spanien, Indien og Kina, hvor stoffet ikke er forbudt. Det er dog imidlertid ikke småting Chlorpyrifos gør ved mennesker, især gravid og spædbørn.

Stoffet, der er i en undersøgelse af Danwatch er fundet i en tredjedel af citrusfrugter, mistænkes for at medføre ADHD, autisme og lavere IQ hos fostre og børn.

Meget giftigt

Professor i miljømedicin ved Syddansk Universitet Philippe Grandjean mener ikke, at mennesker bør udsættes for Chlorpyrifos i nogen mængder overhovedet.

- Det er uønsket, at gravide og børn bliver udsat for et stof som det her, for det er formentlig så giftigt, at det slet ikke kan lade sig gøre at indtage uden at gøre skade, siger han.

Seniorrådgiver i Forbrugerrådet Tænk, Camilla Udsen, mener, at stoffet helt burde fjernes fra danske butikker. Og det er der kun en måde at gøre på.

- Det bør ideelt set forbydes globalt, men første skridt må være at forbyde det på EU-plan, da vi jo sådan set har fælles regler. Det vil være et relativt let skridt at tage i og med, at der allerede er flere lande, som har forbudt det, siger hun.

I øjeblikket er stoffets godkendelse under evaluering i EU. Det oplyser EU-kommissær for Sundhed og Forbrugerbeskyttelse Vytenis Andriukaitis.