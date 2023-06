Farlig sygdom: Afliver 1000 fugle i haveforening

Det dur ikke, og derfor sætter Fødevarestyrelsen nu ind med det helt tunge skyts.

I en pressemeddelelse skriver styrelsen, at fjerkræsygdommen Newcastle disease er sporet blandt en dueflok ved Aalborg.

Og det betyder simpelthen, at Fødevarestyrelsen torsdag påbegynder aflivningen af intet mindre end 1000 fugle i kolonihaven Hønsevænget i det sydvestlige Aalborg.

Aflivningen gælder både kolonihavens navnedyr, hønsene, og herudover ender udbruddet ligeledes fatalt for papegøjer, parakitter og duer i foreningen.

Dødelig

Udbruddet blev opdaget efter undersøgelser hos Statens Serum Institut, og sygdommen er dødelig for de fleste fugle.

Den er dog ufarlig for mennesker, også selvom man har spist kød eller æg fra smittede fugle, skriver Fødevarestyrelsen.

På trods af den massive aflivningsmanøvre, er der umiddelbart ikke stor bekymring for, at sygdommen spreder sig til større hønse- og kalkunfarme, eftersom det er obligatorisk at vaccinere fjerkræ mod sygdommen.

Beskyttelseszone oprettet

Udover torsdagens aflivning har Fødevarestyrelsen oprettet en 3-kilometers beskyttelseszone og yderligere en restriktionszone på 10 kilometer omkring kolonihaven.

Det betyder, at det inden for zonerne er forbudt at sælge eller flytte fugle og æg, ligesom fugleejere skal isolere sine dyr. I 3-kilometer-zonen skal alle fugle registreres på landbrugsindberetning.dk.

Se zonerne på billedet herunder: