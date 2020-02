Farlig udfordring hitter blandt børn

En video af to venner, der får en tredje ven til at falde bagover og slå hovedet ned i gulvet ved at sparke benene væk under ham i et hop, er i øjeblikket et udbredt fænomen på det sociale medie TikTok.

Det rapporterer flere amerikanske medier, blandt andre New York Post.

Selvom det måske ser sjovt ud, er den såkaldte 'Skull Breaker Challenge' langt fra ufarlig, og flere læger advarer mod trenden, som ifølge New York Post allerede har forårsaget adskillige skader blandt børn over hele USA.

- Denne Skull Breaker Challenge kan forårsage alvorlige og ligefrem livsfarlige skader, siger børnelæge Nathan Richards ifølge mediet.

Og det er ikke første gang, at en farlig udfordring er opstået på det sociale medie.

New York Post nævner blandt andet 'The Penny Challenge', hvor man putter en mønt ind mellem en stikkontakt og en telefonoplader, som sidder halvt inde i kontakten.

Det får gnister til at fyge, og har fået brandmyndighederne til at advare mod alvorlig brandfare.

TikTok er en gratis app til deling af korte videoklip. Den har over 500 millioner brugere på verdensplan, og i Danmark er den primært populær blandt børn og unge.