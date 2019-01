Farlig vejrsituation opstår i morgen tidlig: Kør hjemmefra i god tid

En farlig vejrsituation vil tirsdag morgen ramme hovedstadsområdet og Nordsjælland.

Det oplyser den vagthavende meteorolog ved DMI, Jesper Eriksen, til Ekstra Bladet.

Ikke nok med at der er risiko for isglatte veje. Dele af landet vil samtidig blive ramt af rimtåge, der vil gøre oversigtsforholdene vanskelige.

I løbet af mandagen er det meste af landet blevet ramt af blandede nedbørsformer lige fra regn og slud til decideret sne, som blandt andet har lagt sig som en hvid dyne på Bornholm sidst på eftermiddagen og først på aftenen.

Det er den nedbør, som vil drille og risikere at skabe isglatte veje, når temperaturen på vejene vil falde til under frysepunktet.

Og særligt hovedstadsområdet står for skud i løbet af tirsdag morgen, oplyser Jesper Eriksen.

- De fleste steder vil det være klart i nat, og her vil det betyde temperaturer under frysepunktet. Men i nord og mod øst vil det i begyndelsen være skyet, og der vil stedvist blive ved med at falde nedbør, siger Jesper Eriksen.

- I morgen tidlig breder opklaringen sig til hovedstadsområdet, og det betyder, at temperaturen først på det tidspunkt falder til under frysepunktet. Vejbanerne ryger derfor under nul fra fem-seks-tiden om morgenen.

Er vejene derfor i forvejen våde, betyder det, at vejene vil blive dækket af egentlig is, medmindre der bliver saltet mod det.

Men de glatte veje vil ikke være det eneste, som kommer til at genere bilisterne.

- Vi forventer oven i løbet rimtåge, som vil ramme den sydlige del af landet i nat. Den tåge vil drive nordover og ind over hovedstadsområdet i løbet af morgenen og Nordsjælland i løbet af formiddagen, siger Jesper Eriksen videre.

Det betyder dårlige oversigtforhold.

Alt i alt vil det derfor være en god idé at køre tidligere hjemmefra end normalt og at køre forsigtigt.

Hos Vejdirektoratet oplyser pressevagten til Ekstra Bladet, at samtlige statsveje i hele landet enten er i færd med at blive saltet, hvis ikke de allerede er blevet det.

Det forventes videre, at saltningen vil forsætte i løbet af nattetimerne.

- Og jeg forventer også, at kommunerne er opmærksomme på situationen og er ude at salte, siger pressevagten hos Vejdirektoratet til Ekstra Bladet.

Den sne, der er faldet flere steder i landet forventes at blive liggende indtil tirsdag.

På længere sigt fortæller Jesper Eriksen fra DMI, at der ikke umiddelbart er udsigt til, at der kommer milde temperaturer på eksempelvis op til 5-10 grader.

- Det betyder, at der er to muligheder. Enten får vi det sædvanlige vintervejr med nattefrost og med tøvejr i dagtimerne samt blandet nedbør. Det er også muligt, at vi bliver ramt af egentlig snevejr, hvor sneen vil blive liggende, siger Jesper Eriksen.