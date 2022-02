Farligere end kondomer: Stop med det!

Er du en af dem, der har en pakke vådservietter som fast inventar på badeværelset?

I så fald skal du huske, de ikke skal i toilettet.

Så klar er opfordringen fra flere forsynlingsselskaber, der med alt for jævne mellemrum oplever, at deres spildevandspumper og kloakledninger stopper til grundet vådservietter. Det er dyrt at reparere, og skader miljøet.

Det fortæller Fors, der håndterer spildevand i kommunerne Holbæk, Lejre og Roskilde.

- Vi vurderer, at vi før pandemien højest oplevede problemet én gang om ugen. Nu ser vi det på daglig basis, og vi bruger dobbelt så mange mandetimer på at reparere stoppede pumper nu, uddyber spildevandschef i Fors, John Birger Metzsch, til Ekstra Bladet.

Kondomer og nylonstrømper

For år tilbage var det nylonstrømper og kondomer, der var spildevandspumpernes og dermed kloakkernes værste fjende, men i dag er det vådservietten.

- Tidligere var det stensikkert, at vi om søndagen skulle ordne tilstoppede pumper, fordi folk efter en sjov lørdag havde smidt nylonstrømper og kondomer i deres toilet. I dag er det især vådservietter, der udgør problemet.

- Det er ikke kun os, der oplever det. Det er et landsdækkende problem, siger spildevandschef i Fors, John Birger Metzsch.

At vådservietterne er et landsdækkende problem, bekræfter de hos Silkeborg Forsyning.

- Det er lavet af et materiale, som ikke let går i stykker, og derfor stoppes pumperne, siger Bjørn Kock Lærkedahl, kommunikationsansvarlig i Silkeborg Forsyning.

- Vi overvejer i boligområder med mange børnefamilier at lave en særskilt kommunikationsindsats. Vi tror ikke, de gør det for at genere os, men de er ikke klar over, man ikke må putte vådservietter i toilettet.

John Birger Metzsch fortæller, at vådservitterne ikke opløses som toiletpapir, og derfor sætter de sig fast i selskabets pumper.

- Det betyder, at vores kloakker risikerer at stoppe, og det er i bogstaveligste forstand noget lort, fordi det til sidst kan ende med et tilstoppet toilet.

Skidt for miljøet

Udover de store udgifter ved at reparere pumperne, så taber miljøet også, når vådservietten rulles ud.

- Vådservietterne er til manges overraskelse lavet af store mængder plastik, som ender i naturen, når man smider dem i toilettet. Fordi de stopper vores pumper, risikerer vi også overløb fra kloakkerne, og det er skidt for miljøet, siger spildevandschefen.

Han fortæller, at kun tre ting skal i toilettet.

- Det ene er toiletpapir, og de to andre ting kan i måske selv gætte. Pointen er, at alt andet skal smides i skraldespanden, så vi ikke risikerer, at vores pumper stopper, eller at der for eksempel ender mikroplast i vores spildevand og dermed naturen, siger John Birger Metzsch.