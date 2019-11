Farligt legetøj sælges stadig på netbutikker

Selv om Miljøstyrelsen tidligere har bedt tre store udenlandske netbutikker om at stoppe med at sælge legetøj, der indeholder for meget eller forbudt kemi, trodser de tre butikker advarslen og fortsætter salget.

Det skriver DR.

DR har undersøgt siderne Wish, Amazon og eBay. Alle tre har lovet Miljøstyrelsen, at salget af legetøj med forbudte mængder af forskellige kemiske stoffer ville stoppe.

I Wishs tilfælde er der blandt andet tale om figurer af Disney-prinsesser. Deres blankpolerede ydre afslører ikke, at de indeholder for meget hormonforstyrrende kemi.

I en mail til Miljøstyrelsen har Wishs områdedirektør Håvard Stjernen tidligere skrevet:

- Vi kan bekræfte, at produkterne er fjernet fra vores side. Og vi vil følge op i forhold til sælgeren for at sikre, at lovgivningen fremadrettet overholdes.

Ikke desto mindre kunne DR sagtens købe prinsessefigurerne, der indeholder hormonforstyrrende stoffer i et højere niveau, end myndighederne tillader.

eBay og Amazon

Samme historie finder DR hos Amazon og eBay. Hos eBay er det særligt et slimprodukt, som direktør for forretningsetik Wolfgang Weber har lovet var fjernet.

Hos Amazon kan man købe Fortnite-figurer, der indeholder alt for høje mængder af stoffet DEHP, der er hormonforstyrrende. Stoffet er forbudt i hele EU for børn op til 14 år.

Produkterne udgør ifølge Miljøstyrelsen 'en alvorlig risiko for børn.' Styrelsen har tidligere bedt de tre udenlandske netbutikker om at stoppe salget af ti forskellige legetøjsprodukter. Det bekræftede alle tre netbutikker, at de ville.

Men DR har kunne købe seks af de ti produkter.

Netbutikkerne har ikke ønsket at kommentere nyheden til DR.