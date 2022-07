Farligt produkt tilbagekaldt

Farligt dykkerudstyr tilbagekaldt!

Sådan lyder advarslen fra Sikkerhedsstyrelsen på Twitter.

'Alvorlige fejl på produktet betyder, at du ikke har fuld kontrol over opdriften,' lyder det.

Det er virksomheden Aqua Lung, som tilbagekaldt flere af deres produkter.

Artiklen fortsætter under tweetet ...

Der er tale om et begrænset antal af virksomhedens BCD-veste, som bruges til dykning. Vestens formål er at sikre, at dykkerens opdrift er kontrolleret og stabil.

De alvorlige fejl på de tilbagekaldte produkter betyder imidlertid, at vesten ikke kan garantere en sikker opdrift. Det skyldes en fejl, som gør, at vesten ikke kan pustes helt op.

Virksomheden har tilbagekaldt et begrænset antal af modellen EXOTEC BCD, som har været på markedet siden august 2021.

Du kan få et overblik over, hvilke modeller og serienumre, der er tilbagekaldt, her.