Farligt stof sluppet ud: Søg læge ved kontakt

I forbindelse med branden i en laksefarm i Hvide Sande, fortæller Midt- og Vestjyllands Politi nu, at der er sket et udslip af det farlige stof jernklorid.

Det skriver de i en pressemeddelelse.

Det farlige stof har flydt rundt i Ringkjøbing Fjord, og personer, der har været i vandet syd for Hvide Sande, skal være opmærksomme på symptomer på kontakt med jernklorid.

Advarslen vedrører personer, der har været i vandet fra Langsand ned til Karen Brands Vej - 1000 meter ud fra kysten torsdag 16. september. Advarslen gælder frem til fredag 17. september.

Søg læge

Jernklorid kan kendes ved, at vandet er rødt, og personer i området skal undgå at bade i Ringkjøbing Fjord.

Har man været i kontakte med det farlige stof, og der er opstået åndenød, skal man søge læge.

Har man derimod fået jernklorid på sig, skal man gå i bad og vaske sit tøj. Skulle man efterfølgende mærke svie, kløe eller udslæt, behøver man ikke foretage sig yderligere.

Branden spredte om sig

I første omgang troede politiet ikke, at der var tale om fare for kemikalier, men de blev efterfølgende klogere.

Politiet oplyste tidligere til Ekstra Bladet, at der var en masse ilt i bygningen, som kunne have gjort omfanget af branden større.

I arbejdet med at rydde fjorden for jernklorid har Forsvaret blandt andre hjulpet til ved at give et overblik fra luften.