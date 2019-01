Farligt vejr kommer: Myndighederne gør klar

DMI varsler voldsomt vejr fra søndag aften til mandag morgen, og som følge deraf forventes det, at en stormflod rammer Roskilde Fjord og Isefjord med forhøjet vandstand på op til 145 cm i løbet af mandagen.

Hos Midt- og Vestsjællands Politi er de ved at gøre klar til vejret, der af DMI kategoriseres som 'farligt'.

- Politiet har en koordinerende rolle, og den er selvfølgelig at koordinere indsatsen med samarbejdspartnere. Vi holder øje med, hvad DMI siger, vandstanden er nu, hvad den vil blive, og hvornår den topper, fortæller vagtchef Henrik Jørgensen.

- Så forholder vi os specifikt til situationen, når den er der. Den kan jo ændre sig hurtigt.

Varslet fra DMI gælder Nordsjællands kyst, hvor der forventes mellem 110 og 145 cm over normal vandstand fra mandag formiddag til tirsdag morgen.

Afspærringer på vej

Søndag morgen er politiet ved planlægge sin indsats i detaljer, og normalt plejer stormflodssikring at betyde grundig beskyttelse.

- Man lægger sandsække og watertubes ud, men hvornår man gør det, finder vi ud af på et møde i dag, søndag, siger vagtchefen.

Watertubes er store slanger, der fyldes med vand eller luft, og de bruges til at dæmme op for vandmasserne.

Er man selv bekymret for stormflod og overvejer at gå i gang med at sikre sit hus, maner vagtchefen til besindighed.

- Man skal være opmærksom, men det er en koordineret fælles indsats, så man skal ikke selv gøre noget. Myndighederne kommer og hjælper med at lægge watertubes ud, hvis det er aktuelt, forsikrer han.

Henrik Jørgensen udpeger boligområdet Jyllinge Nordmark ved Roskilde Fjord som værende særligt udsat, når stormfloden rammer.

- Vi er yderst opmærksomme på det, og det har været ramt flere gange i løbet af de senere år. Men Jyllinge Nordmark skal op på 140 til 145 cm, før det begynder at blive alvorligt. Ud fra de meldinger, der er fra DMI nu, er det ikke ved at blive kritisk, siger Henrik Jørgensen.

I efteråret 2018 begyndte et stort projekt med at bygge diger, en sluse og en pumpestation for at sikre området mod oversvømmelser, men arbejdet er først færdigt i sommeren 2019.

Under stormfloden tidligere på måneden, l¨å store områder af Jyllinge Nordmark under vand. Foto: Philip Davali.

Storm på Vestkysten

Den blæst, der skaber stormfloden ved Nordsjælland, betyder også, at DMI har udsendt varsel om voldsomt vejr fra søndag aften til mandag morgen på den jyske vestkyst.

Her forventes stormende kuling med vindstød af stormstyrke.

Derfor advarer DMI også mod tagsten, der kan blæse ned, væltede træer og store grene, der knækker.

