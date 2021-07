Farligt vejr på vej

Den danske sommer går søndag på pause, og i stedet venter der store mængder regn over store dele af landet.

Nogle steder kan det blive så voldsomt, at DMI har udsendt et varsel om farligt vejr.

Det er især Vest- og Sønderjylland, der risikerer lokale skybrud, hagl og torden.

- Vær forberedt på, at kraftigt tordenvejr medfører risiko for personskade, lynbrande og afbrydelser i strøm, kommunikation og vandforsyning, skriver DMI i varslet.

- Søg indendørs i god tid, og luk vinduer og døre. Søg ikke ly under træer. Undgå at bade eller at færdes på store, åbne områder som for eksempel fodboldbaner, når lyn og torden nærmer sig, lyder det videre.

Risiko for akvaplaning på vejene

Borgere i områderne skal også være opmærksom på forhøjet risiko for oversvømmelse af lavtliggende områder som kældre, vejbaner og viadukter.

- Nedsæt hastigheden, mens du kører, for at undgå akvaplaning og kør ikke ud i vand, hvor du ikke kan vurdere dybden, råder DMI.

I den resterende del af Danmark - med undtagelse af et område omkring Storkøbenhavn - er der ligeledes risiko for store mængder vand.

- Der er risiko for kraftig regn, lokalt mellem 25 og 35 mm på 6 timer. Der er også risiko for lokale skybrud med mere end 15 mm på 30 min, skriver DMI.

Alle får regn

Uvejret skyldes et lavtryk over Holland, der er på vej ud i Nordsøen, og som sender fugtig og ustabil luft op over Danmark.

Og dem, der slipper for regnen i dag, kan se frem til et regnskyl i løbet af de kommende dage, vurderer DMI.

- Alle får regn inden tirsdag, lyder det fra det meteorologiske institut, som tilføjer, at det ustadige vejr fortsætter langt ind i den kommende uge.

Temperaturerne vil dog fortsat holde sig godt oppe, og vinden vil fra tirsdag være svag, så det vil fortsat føles lunt.