Farligt vejr: Politi fraråder unødig kørsel

Bornholms Politi fraråder borgere at færdes i trafikken mellem søndag og mandag

Trafikanter opfordres til at holde sig inden døre på Bornholm, der de næste par dage ikke ligefrem kan leve op til kælenavnet 'Solskinsøen'.

DMI varsler nemlig, at voldsomt vejr vil ramme øen fra søndag eftermiddag, som vil vare indtil mandag.

Det skyldes et lavtryk, der kommer fra Sydøsteuropa, og det vil give en hel del regn.

Vejrinstituttet forventer mellem 50-80 millimeter nedbør på Bornholm i tidsrummet, hvor nedbøren vil falde. Det gælder fra søndag klokken 12 til mandag klokken 12.

Tjek afløb og vinduer

Politiet opfordrer bornholmerne til at tjekke efter, at kloakker og afløb er fri, samt at vinduer er lukket.

Desuden opfordrer man bilister til at blive hjemme.

- Der er ingen grund til at køre ud, hvis det ikke er nødvendigt, siger vagtchef Peter Johansen til Ritzau og fortsætter:

- Man skal ikke køre ind i en vandpyt, hvis man ikke har styr på dybden. Generelt er det fornuftigt at være agtpågivende.