Fart-fadæse: Årelang ventetid på smart fartkontrol

Der er ikke ligefrem fart på, når det kommer til at implementere den smarte, gennemsnits-målende fartkontrol på Storebæltsbroen.

For tre år siden havde daværende transportminister Benny Engelbrecht en vision om sikrere trafik på Danmarks længste bro, og året efter blev otte kameraer monteret til at måle bilernes gennemsnitlige hastighed over broen, en såkaldt strækningskontrol - for at modvirke fartbøller og uheld.

Men nu, to år efter de blev hængt op, har de stadig ikke fanget én eneste fartbilist.

Det skriver Fyens Stifstidende.

Knappe ressourcer

Godt nok hænger kameraerne og dingler i fem-seks meters højde fire steder på brugen, og Sund & Bælt bruger da også dataen fra kameraerne i deres trafikanalyser på broen.

Men intentionen om strækningskontrol er ikke indfriet, selvom der allerede er brugt et sekscifret beløb på de supersmarte kameraer.

Og det skyldes ifølge Fyens Stiftstidende blandt andet, at der er bøvl med at integrere dataene fra kameraet i politiets it-systemer. Det har ikke kunnet lade sig gøre på grund af 'ressourcemæssige årsager', oplyser Rigspolitiet til mediet.

Til gengæld er der heller ikke ligefrem udsigt til, at problemet bliver løst lige foreløbig, fremgår det af et svar fra Justitsministeriet.

'Der er på nuværende tidspunkt ikke taget endelig stilling til implementeringen af automatisk fartkontrol på Storebæltsbroen og Øresundstunnellen', skriver ministeriet til Fyens Stifstidende.

Det på trods af, at den smarte fartkontrol ifølge trafikforsker Harry Lahrmann både kan øge trafiksikkerheden og mindske bilernes miljøbelastning, lyder det.