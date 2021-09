Fartgrænse på motorvej mellem Odense og Nyborg hæves til 130

Fra torsdag er det lovligt at træde en smule hårdere på speederen på E20, Fynske Motorvej, på strækningen mellem Odense og Nyborg.

Således har Vejdirektoratet hævet hastighedsgrænsen på de cirka ti kilometer motorvej fra 110 til 130 kilometer i timen.

Det oplyser Vejdirektoratet i en pressemeddelelse.

Helt præcist bliver hastighedsgrænsen hævet på motorvejsstrækningen mellem Odense og Nyborg ved Tietgenbyen og vest for Nyborg ved Hjulby samt på Rute 9 vest for Nyborg ved Allerup.

Afdelingsleder Niels Agerholm oplyser, at Vejdirektoratet i den forbindelse har gjort flere ting for at styrke trafiksikkerheden i de pågældende områder.

- Det er vigtigt, at trafiksikkerheden er bedst mulig, når vi hæver hastighedsgrænsen på motorvejen.

- Derfor har vi i de seneste måneder opgraderet strækningen trafiksikkerhedsmæssigt, så den er klar til de højere hastighedsgrænser.

- Nu er vi færdige med arbejdet, og vi har taget de gamle hastighedstavler ned. Så må trafikanterne køre op til 130 kilometer i timen på strækningen, siger han.

Vejdirektoratet har blandt andet opsat påkørselsdæmpere på eksisterende autoværn. Flere autoværn er også blevet forlænget.

Enkelte steder er der også fjernet beplantning, der stod inden for den nye, udvidede sikkerhedszone.

Hævningen af fartgrænsen sker som følge af den aftale om højere hastighed på udvalgte motorvejsstrækninger, som den daværende regering og Dansk Folkeparti indgik i 2018.

Her besluttede parterne at hæve hastighedsgrænsen til 130 kilometer i timen på 70 kilometer motorvej fordelt på seks strækninger.

Som en del af aftalen er fartgrænsen også blevet hævet på dele af E45, Sydmotorvejen, Holbækmotorvejen, Djurslandmotorvejen og Hirtshalsmotorvejen.