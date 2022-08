Farvel: Letland nedlægger stort monument

Der var klapsalver og jubel i går i den lettiske hovedstad Riga. Årsagen var et 79 meter højt monument, der gik fra at skue ud over den lettiske hovedstad til at kollapse ned i dammen i Uzvara Park.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

Monumentet var rejst til påmindelse om den sovjetiske sejr over Nazi-tyskland og bar sovjetiske stjerner på toppen. Ved foden af monumentet stod tre statuer af sovjetiske soldater.

Til debat i flere år

Monumentet blev bygget i 1985, da Letland stadig var en del af Sovjetunionen.

Siden Letland løsrev sig fra Sovjet i 1991, har monumentet været til debat. Efter krigen i Ukraine brød ud, har holdningen dog været klar; monumentet skulle fjernes. Det besluttede den lettiske regering tilbage i maj.

Den lettiske udenrigsminister, Edgars Rinkevics delte optagelser af nedrivningen på sin Twitter-profil i går

'Lukker endnu et smertefuldt kapitel i historien og ser frem mod en bedre fremtid,' skrev ministeren.

Nabolande gør det samme

I flere lande i Østeuropa har krigen i Ukraine været tungen på vægtskålen i debatterne om at fjerne monumenter, der har fungeret som påmindelser om landenes fortid som en del af Sovjet.

I den estiske by Narva har man fjernet en gammel sovjetisk kampvogn, der stod som minde for et blodigt slag ved byen, der fandt sted under 2. verdenskrig i 1944.

Størstedelen af indbyggerne i Narva har russisk som modersmål, og her var der ikke kun klapsalver til overs for beslutningen. Ifølge The Guardian førte fjernelsen til spændinger i grænsebyen.