Farvel til det gode vejr

Sikke en sommer. Men nu begynder det at blive svært at hive det rigtig gode vejr frem igen

Torsdag aften trækker det rigtig op fra sydvest med skyer og regn, der i løbet af aftenen og natten trækker ind over den sydvestlige del af landet, og så kan man altså vinke farvel til det rigtig gode vejr - ihvertfald i en periode.

Torsdagen bliver dog god med nogen sol de fleste steder og tørvejr med omkring 20-22 grader og skyer i nordvest.

Men store skiftedag er fredag.

- Der er et stort spænd fredag, fordi den her koldfront som jo kommer ind, deler landet lidt. De starter med at have sol øst i landet, og ligger i den varme luft og kan nå op på ca. 20 grader. Mens de ovre på den anden side er under fronten, og der regner det en del med omkring 17-18 grader, siger vagtchef hos DMI, Frank Nielsen.

Fredag aften kører den kølige luft ind over landet, og så har man glæde af den henover weekenden.

- Det bliver mere ustadigt og lidt efterårs-agtigt uden at blive meget koldt, for vandet er altså varmt omkring os, så det er rigtig svært at få temperaturen meget under 20 grader. Så det bliver 15-18 nogle dage 20 grader de kommende dage og 10-15 grader om natten, siger Frank Nielsen.

Det bliver mere blæsende fra vestlige retninger med skyer, så det vil føles mere efterårsagtigt i weekenden og ind i næste uge.