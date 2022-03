Farvel til solen - vintervejr i vente

Vejret har været en sand solstrålehistorie i marts.

Men optimistiske danskere, som netop har pakket børnenes flyverdragter ned, bør snarest finde dem frem igen.

For i næste uge venter der vinterligt vejr, og ifølge DMI er der mulighed for, at det bliver med hvidt nedbør.

Det oplyser metrolog ved DMI, Bolette Brødsgaard til Ekstra Bladet.

Sidste solchance i weekenden

Fredag venter der igen pænt vejr til danskerne med tocifrede temperaturer, men inden weekenden er omme banker en koldfront på.

- Jamen desværre ser det ud til, at det snart slutter med det højtryksprægede vejr, så nu begynder vi at modtage en type luft fra vest og nordvest, og det river en kulde med sig.

- Fra tirsdag får vi væsentligt lavere temperaturer, siger Bolette Brødsgaard.

Hvidt i vente

Marts måned har været en tør og lun omgang, og derfor er flere haveejere sikkert tilfredse med udsigten til lidt nedbør, men at det kan falde som slud, havde de færreste nok ønsket sig.

- Vejrskiftet gør, at der kommer lidt nedbør. Det bliver nok først i midten af næste uge, før der falder lidt, og det kommer til at falde i små mængder.

- Med de temperaturer, vi får, kan der godt være lidt hvidt i nedbøren. I første omgang lidt slud, men muligvis også tøsne. Det afhænger af hvornår på døgnet, det falder, siger Bolette Brødsgaard.

Hun fortæller, at det hvide ikke bliver liggende, så strandvejret bliver trods alt ikke til et snelandskab.

Derfor kommer hun med en opfordring til sol-glade danskere.

- Det gælder om at gribe chancen her i weekenden, men jeg vil tro, at lørdag er sidste chance for den gode sol. Derefter bliver det mere skyet, og kulden kommer igennem tirsdag.