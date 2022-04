Farverige cigaretpakker er fortid fra fredag: Nu skal de være ens

For at få færre børn og unge til at ryge, vedtog Folketinget i 2020 en lov, der skulle gøre tobakspakker neutrale og dermed tiltrække mindre opmærksomhed i butikkerne.

Efter en overgangsperiode træder loven endeligt i kraft fra fredag, hvor tobakspakker - herunder cigaretter og tyggetobak - ikke længere må have farverigt design og iøjnefaldende skrift. Nu skal alle pakker være grøn-brune.

Det er noget, der glæder Kræftens Bekæmpelse, skriver organisationen i en pressemeddelelse fredag morgen.

- Et produkt, der slår hver anden bruger ihjel, skal man ikke reklamere for. Heller ikke ved at pakke det ind i lækkert design, siger Mette Lolk Hanak, forebyggelseschef i Kræftens Bekæmpelse.

- Fra interview med unge ved vi, at pakkernes design blandt andet påvirker unges opfattelse af cigaretternes kvalitet, smag, skadelighed og styrke.

Det er dog ikke alle tobaksprodukter, der er underlagt reglerne. Nikotinposer - også kaldet snus - kan fortsat benytte sig af farverigt design.

Kræftens Bekæmpelse havde gerne set, at også nikotinposer fremover skulle sælges i neutrale pakker.

- Nikotin er sundhedsskadeligt og afhængighedsskabende, også når det ikke er i form af cigaretter. Børn og unge skal hverken være afhængige af nikotin eller tobak, siger Mette Lolk Hanak.

Siden juni 2021 har det været lovligt for forhandlere at sælge sit restlager af farverige tobaksprodukter, men det er altså slut nu.

Ifølge Kræftens Bekæmpelse har tobaksindustrien brugt pakkernes design som blikfang og til at lede opmærksomheden væk fra sundhedsadvarslen - blandt andet hos den helt unge målgruppe.

- Det er nu slut, og forhåbentligt kan det nye udseende være med til at give det sidste skub til de mange rygere, som faktisk gerne vil stoppe med at ryge, siger Mads Lind, der er seniorkonsulent i Hjerteforeningen, i meddelelsen.

Danmark kommer til at følge i sporene på en række andre europæiske lande. Frankrig, Storbritannien og Norge har allerede indført samme regler.

De neutrale pakker er fra dansk side et af initiativerne i en handleplan, der har som formål at få færre børn og unge til at starte med at ryge. Handleplanen blev vedtaget af Folketinget i 2020.

Det har i det hele taget været planen med initiativet at gøre tobaksprodukter mindre synlige for unge. Tobakken hos landets butikker skal således gemmes væk, og så har man også indført røgfri skoletid.