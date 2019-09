Fast læge på plejecenter en kæmpe succes

De ældre taler mere og er blevet mere livlige. Antallet af indlæggelser er faldet med 70 procent og medicinforbruget er styrtdykket.

Sådan lyder et udpluk af en række positive udmeldinger fra beboere, personale og den læge, som i de seneste to år har været fast praktiserende læge på plejecentret Elmehøj i Brønderslev.

- Jeg kommer her på Elmehøj tit. Det er ikke svært at få adgang til mig. Jeg er i daglig kontakt med personalet enten over telefon eller per e-mail, og jeg kommer her i huset mindst en gang om ugen. Så det er jo meget nemt lige at tage fat i mig og få kigget på nogle ting, og få ryddet op i medicinen. Jeg kommer jo til at lære patienterne rigtig godt at kende, siger læge Helle Nygaard til TV 2 Nord.

Helle Nygaard sagde for to år siden ja til at blive fast læge for beboerne på Elmehøj og Hellevadlund i Klokkerholm. Det er frivilligt, om beboerne på de to plejecentre vil have hende som læge, men næsten alle beboere begge steder har valgt Helle Nygaard som deres faste huslæge. Tidligere havde beboerne på Elmehøj fem forskellige læger.

Staten, regionerne, kommunerne og Praktiserende Lægers Organisation indgik i 2016 en aftale om, at der inden udgangen af 2019 skulle være tilknyttet faste læger på alle plejecentre i Danmark. Med aftalen fulgte 100 millioner kroner til at indfase ordningen.

Fra tavshed til tale

Ifølge TV 2 Nord har Helle Nygaard gjort op med det, hun mente var et overdrevet medicinforbrug.

- Jeg kommer her jo tit, og så kan det være, at jeg lige hører noget på gangen. Det betyder, at jeg kan tage mange ting i opløbet, så vi er lidt på forkant med mange ting i stedet for, at vi skal til at gøre noget, når der er et stort akut problem, forklarer Helle Nygaard og uddyber, at medicin ofte giver bivirkninger, som patienteren og de ældre så også skal have medicin for, og så opstår en ond spiral.

Hun anslår, at beboerne på Elmehøj får 50 procent mindre smertestillende og psykofarmaka, efter at hun har fået sit faste tilhørsforhold til plejecentret.

Det bekræftes af lederen på Elmehøj, Jette Ramskov, der over for TV 2 Nord giver udtryk for, at ordningen med den faste læge har gavnet både beboere og personale.

- Beboerne er betydeligt mere med i hverdagen. Nogen af dem, der har siddet og ikke rigtig har haft et sprog, har nu fået et sprog. De er vågnet op og sover knap så meget. Der er mere liv i vores beboere nu, siger Jette Ramskov.