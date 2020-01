Fastfood-gigant i shitstorm efter 'sexistisk' reklame

Fastfoodkæden KFC er kommet under kraftig beskydning på grund af en reklamevideo, som bliver anklaget for at objektivisere kvinder og forstærke kønsstereotyper. Der beretter den australske radiostation 3AW.

I videoen ser man en ung kvinde, der justerer sin nedringede top i refleksionen fra en bilrude. Derefter ses ruden blive rullet ned, og to måbende drenge samt deres vrede mor kommer til syne, og det er faldet græsrodsbevægelsen Collective Shout, der kæmper mod objektivisering af kvinder, for brystet. Her mener man, at reklamen forstærker kønsstereotyper og opdrager drenge til at opføre sig sexistisk.

KFC har siden undskyldt for den uheldige reklame og de krænkelser den måtte have medført, men det er ikke godt nok. I hvert fald ikke hvis man spørger kampagneleder hos Collective Shout Melinda Liszewski.

- Det er en undskyldning for hvordan andre føler, i stedet for at undskylde for de negative stereotyper, som der er indbygget i reklamen, siger Melinda Liszewski til 3AW.

Kampagnelederen mener, at reklamen ikke respekterer kvinder og skubber til usande fordomme omkring drenge.

- Det her normaliserer ideen om, at det at beglo en kvinde og være respektløs overfor hende bare er et naturligt udfald, hvis muligheden opstår.

- Reklamebureauet har skabt et scenarie, hvor de objektiviserer kvinden, og de prøver at forklæde det som et uheld med den her historie, lyder det fra Melinda Liszewski, der mener, at det 'er en stereotype, som bliver pålagt drenge af voksne.

Selvom KFC har undskyldt, har man endnu ikke meldt ud hvorvidt reklamen bliver fjernet fra tv og internet.

