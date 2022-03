Fastholdt og kvalt: Video forsvundet

Ved du noget? Kontakt nkl@eb.dk - alle henvendelser behandles fortroligt.

- Jeg ku' fucking ik' få vejret

Sådan lød råbet fra en af de unge på den delvist lukkede døgninstitution Multifunc Midtjylland natten til 18. maj sidste år.

Her havde personalet holdt den unge omkring armene og hættetrøjen, så trøjen strammede om halsen, og den unge ikke kunne få luft. Først da en anden medarbejder opdagede vejrtrækningsproblemerne, blev hætten løsnet.

En ganske voldsom hændelse, hvis man spørger den unge. Multifunc Midtjylland beskriver derimod selv forløbet som 'skånsomt' i sin indberetning til Socialtilsyn Midt.

Og måske finder vi aldrig ud af, hvad der faktisk skete. For 'Socialtilsynet har ikke mulighed for at undersøge, om personalet eller (den unge, red) har ret, da lige præcis de 3 minutter mangler i video-materialet'.

Det fremgår af mødereferater og beskrivelser af videomaterialet, Ekstra Bladet har fået aktindsigt i.

Beboerne på Multifunc er børn og unge i alderen 12-17 år, der har begået kriminalitet, er i fare for at komme til at begå kriminalitet eller har adfærdsmæssige vanskeligheder. Multifunc tager op til 8532 kroner i døgnet for at huse de unge.

I mødereferaterne fremgår det, at Multifunc selv siger, at det ikke har været teknisk muligt at tilvejebringe de sidste tre minutters overvågning. Videoleverandøren Sikom udtaler, at man ikke har kunnet genskabe det sidste klip, fremgår det.

Ekstra Bladet har været i kontakt med direktøren i Sikom, Bent Birk Jakobsen, der dog ikke vil kommentere den konkrete sag på grund af sin tavshedspligt og sikkerhedsforpligtelse.

Knæ i ryggen og skulder af led: 'Nænsomt'

Der sker flere voldsomme hændelser samme aften, som Socialtilsynet til gengæld har haft mulighed for at se videoovervågning fra. Socialtilsynet vurderer generelt, at døgninstitutionens beskrivelser er mindre voldsomme end det, man kan se på optagelserne, og at beskrivelserne er 'fejlbehæftede i personalets favør'.

Blandt andet viser overvågningen ifølge Socialtilsynet, at en af de unge bliver lagt ned på maven, mens to medarbejdere kortvarigt placerer begge knæ i ryggen eller på armene af den unge med deres fulde kropsvægt. En tredje medarbejder holder benene, og den unge bliver fastholdt i tre minutter.

På optagelsen kan man også se, at den unges skulder angiveligt går af led, og den unge beskriver, at han eller hun hamrer hovedet ind i dørkammen på vej ud af værelset.

Denne hændelse har Multifunc indberettet som, at den unge 'fastholdes nænsomt på gulvet'.

Det sker klokken 0.32. Et kvarter tidligere er en ung blevet trukket afsted i benet, og omkring klokken 0.36 adskilles to unge, der begge får vredet armen om på ryggen. Det fremgår ikke, om det er de samme eller forskellige unge, der optræder i hændelserne, da materialet er anonymiseret.

Julie Lund er konstitueret områdechef for Dok og var daglig leder på Multifunc, da magtanvendelserne fandt sted. Privatfoto

'Dybt problematisk'

Lektor i jura ved Aarhus Universitet Caroline Adolphsen er klar i spyttet om alvoren af Multifuncs underdrivelse af de voldsomme hændelser.

- Det er ulovligt og dybt problematisk at give misvisende indberetninger om magtanvendelse. For så har tilsynet ikke mulighed for at sikre de unges rettigheder. Det er meget bekymrende, siger Caroline Adolphsen.

- Man kan ikke gemme sig bag, at det er en besværlig brugergruppe. Selvfølgelig er de det, de er jo anbragte, fordi de har problemer. Det er simpelthen ikke en undskyldning for at trække folk i benene. De (unge, red.) er problematiske, men de har krav på beskyttelse og rettigheder ligesom alle andre, siger Caroline Adolphsen.

Herudover påpeger juraeksperten, at det i sig selv er i strid med loven, at Multifunc ikke har indleveret de tre minutters videomateriale, der viser en af de voldsomme hændelser - selv hvis det skyldes en teknisk fejl.

- Alle fællesarealer indenfor skal overvåges. Så det er i sig selv et brud på voksensansvarsloven (at videoen mangler, red.).

- Det kan godt være, der har været et teknisk problem. Men hvem er det, der har ansvaret for det tekniske problem? Det er jo anbringelsesstedet. Man kan ikke komme uden om reglerne, fordi man ikke lige har styr på sine ting, slår Caroline Adolphsen fast.

Bekymret for de unges trivsel

Døgninstitutionen er en del af Specialområde Kriminalitetstruede og Dømte Børn og Unge (DOK), der også tæller afdelingerne Koglen, Grenen-Glensborg og Grenen-Daltrup.

På grund af det manglende videomateriale og de misvisende indberetninger udtrykker Socialtilsyn Midt bekymring 'for de unges sundhed, trivsel og sikkerhed'. Socialtilsyn Midt har derfor givet DOK og herunder Multifunc Midtjylland påbud om at efterleve en række initiativer, der skal sikre sikkerheden og trivslen hos de unge. Påbuddet skal være opfyldt inden 26. april.