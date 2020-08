Fatter du heller ikke den nye ferielov? Få svarene her

Få overblikket over den nye ferielov her

Den nye ferielov træder i kraft 1. september, men hvad betyder den egentlig for dig?

Ekstra Bladet har samlet de 5 vigtigste råd og informationer om den nye lov.

1. Ferie optjenes og afholdes nu samtidig

Alle lønmodtagere har ret til præcis det samme antal feriedage som tidligere.

Forskellen er, at man nu optjener og afholder ferie over samme periode, i stedet for at optjene til næste år.

Det vil sige, at hvis du får et nyt job i år, så kan du afholde betalt ferie samme år. Før kunne der gå op til halvandet år, fra man optjente ferien, til man kunne afholde den.

Det betyder også, at man kan mangle feriedage - specielt i starten af året. Man kan derfor få ferie på forskud af sin arbejdsgiver, som så betales tilbage med det ferie man optjener efterfølgende.

2. Vær opmærksom på efterårsferien

Den første ferieperiode, der falder efter den nye lov træder i kraft, er efterårsferien.

Her kan man komme i bekneb, hvis man ikke har overført ferie fra sidste ferieår og samtidig har holdt tre ugers sommerferie.

Så kan man nemlig ende med at mangle mere end en dags ferie for at holde efterårsferie.

Her kan man bede sin arbejdsgiver om forskudsferie.

3. Ferie på forskud - Hvad hvis man så siger op?

Med den nye ferielov kan man få ferie på forskud af sin arbejdsgiver.

Afholder man ferie på forskud, skal ferien betales tilbage i løbet af året med det ferie man optjener.

Man optjener omkring 2 feriedage om måneden.

Hvis man har fået ferie på forskud og stopper med at arbejde, inden man har betalt tilbage med optjent ferie, så vil det blive afregnet på den sidste lønseddel.

4. Indefrosne feriepenge

Da man med den nye ferielov ændrer systemet for ferie, er der en overgangsperiode.

Når man overgår til at optjene og afholde ferie samtidig, ville arbejdsgiverne risikere at skulle udbetale dobbelt ferie, da lønmodtagerne fra sidste år har optjent ferie.

Selvom det kunne være dejligt med den dobbelte mængde ferie, vil man gerne undgå arbejdsgiverne skal udbetale op til 10 ugers ferie på et år til medarbejdere på solskinsøer og charterrejser.

Pengene er derfor blevet indefrosset. Folketinget vedtog for nyligt, at man kan få pengene svarende til op til tre ugers ferie udbetalt af de indefrosne penge til oktober.

Hvis man ikke beder om dem inden 1. december, får man dem først at se, når man går på pension.

Ekstra Bladet spurgte i juni en ekspert, om man bør få pengene udbetalt:

Ekspert: Disse danskere bør lade feriepengene stå

Sådan får du dine feriepenge Fra starten af oktober kan du bede om at få op til tre uger af dine indfrosne feriepenge udbetalt. Det skal du gøre digitalt via borger.dk, hvor du logger på med NemID. Du skal ikke vedlægge dokumentation. Efter få dage modtager du et brev med præcis angivelse af, hvor mange penge du får udbetalt, og hvornår pengene udbetales. Du skal forvente, at der går op til to uger, fra du beder om pengene, til du får dem udbetalt på din konto. Hvis du ikke beder om pengene nu, bliver de stående, og du får dem automatisk udbetalt ved folkepensionsalderen, medmindre du inden da af andre grunde trækker dig tilbage fra arbejdsmarkedet, og du i den forbindelse beder om pengene. Man har mulighed for at lade feriepengene blive stående som en opsparing også efter folkepensionsalderen. Kilde: Beskæftigelsesministeriet Vis mere Luk

5. Femte ferieuge

Hvis man ikke har holdt alle sine fem ugers ferie inden 31. december, kan man enten få overskydende ferie udbetalt eller overført til næste ferieår.

Hvis man skal have det overført, så skal man have lavet aftalen med sin arbejdsplads inden det nye år. Ellers skal arbejdsgiveren udbetale den overskydende ferie.

Hvis man er forhindret i at holde ferie på grund af eksempelvis sygdom eller barsel, vil ferien blive overført til næste ferieår, medmindre man aftaler andet med sin arbejdsgiver.