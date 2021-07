Fauci: USA går i den forkerte retning i pandemien

USA er på vej i den forkerte retning med hensyn til coronapandemien, hvor antallet af smittede blandt uvaccinerede er stigende.

Det siger landets ledende statsepidemiolog, Anthony Fauci, søndag ifølge nyhedsbureauet AP.

Fauci beskriver sig selv som frustreret over situationen og siger, at det er den mere smitsomme Delta-variant, der står bag smittestigningen i USA.

Han mener, at coronasituationen kunne være undgået, hvis flere amerikanere havde ladet sig vaccinere på nuværende tidspunkt.

Sundhedsmyndighederne bør ifølge Fauci overveje også at ændre mundbindskravene for vaccinerede for at dæmme op for smitten.

En anden mulighed for at bremse smitten kunne også være at tilbyde sårbare grupper et tredje stik med en vaccine mod coronavirus, siger Fauci ifølge BBC.

Han bemærker samtidig, at nogle steder, hvor smitten er stigende, som for eksempel i Los Angeles, allerede opfordrer enkeltpersoner til at bære mundbind indendørs uanset vaccinestatus.

USA har været et af verdens førende lande til at få vaccineret sine borgere indtil april, hvor vaccinationsraten begyndte at falde.

Mere end 163 millioner mennesker eller 49 procent af den samlede amerikanske befolkning er fuldt vaccineret mod corona, viser tal fra USA's Center for Sygdomskontrol og Forebyggelse (CDC). Af personer over 12 år er tallet 57 procent.

- Dette er hovedsageligt et problem blandt uvaccinerede, og det er grunden til, at vi er ude og bede folk om at bliver vaccineret, siger Fauci ifølge AP.

Vaccinationsraten er dog særligt lav i de sydlige stater, hvor færre end halvdelen af borgerne har fået mindst et stik mod coronavirus.

Det er også i disse stater, at smitten er højest. Florida, Texas og Missouri tegner sig for 40 procent af alle nye smittede i USA.