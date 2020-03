Fazli hyrer mens andre fyrer

Mens et rekordstort antal danskere har meldt sig arbejdsløse de seneste dage, hyrer Fazli Tamim nye folk

Mens danske virksomheder fyrer og hjemsender medarbejdere i tusinder, går driftsleder Fazli Tamim fra Jacobsen Byg den anden vej.

De seneste dage har han søgt nye medarbejdere til firmaet, der endnu ikke i samme omfang som mange andre brancher er hårdt ramt af coronakrisen.

Helt konkret søger han omkring fem håndværkere til virksomheden.

- Det er forfærdeligt at se, hvordan mange andre brancher bliver hårdt ramt af corona-krisen. Men indtil videre kan vi godt på en forsvarlig måde fortsætte vores arbejde, uden at være til smittefare for os selv eller vores kunder, siger Fazli Tamim.

Jacobsen Byg laver store og små entreprenøropgaver.

I disse dage må virksomhedens ansatte som resten af danskerne tage ekstra forholdsregler i forhold til hygiejne og tæt kontakt med kunderne, men ellers kan de fortsætte som normalt.

- Vi tager naturligvis vores forholdsregler, men vi kan godt fortsætte vores arbejde og skifte et vindue eller lave en dør uden at blive udsat for coronasmitte eller smitte vores kunder, lyder det fra driftslederen.

Han fortæller, at virksomheden godt kan mærke de nye tider.

- Nogen ringer og aflyser os, men heldigvis har vi også oplevet, at der er nogen der har bedre tid til at sætte sig ind i deres projekter og få gjort noget ved det. Så den vej rundt, kommer der også nye opgaver ind.

Læs om andre danskeres coronaskæbne nedenfor.