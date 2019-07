FBI-direktør: Rusland vil blande sig i amerikansk valg igen

FBI's direktør, Christopher Wray, advarede under en høring i Senatets retsudvalg tirsdag om, at Rusland stålsat vil forsøge at blande sig i amerikanske valg i fremtiden.

Det på trods af de sanktioner og forholdsregler, som USA har taget for at undgå russisk indblanding i det amerikanske præsidentvalg i 2020.

- Russerne er fast besluttede på at forsøge at blande sig i vores valg, sagde Wray.

FBI-direktøren deltog i en høring, en dag før den særlige efterforsker Robert Mueller skal deltage i to offentlige høringer i den amerikanske Kongres.

Mueller skal onsdag vidne om Rusland-undersøgelsen. Han optræder i både rets- og efterretningsudvalget i Repræsentanternes Hus.

Her skal Mueller forklare konklusionerne i Rusland-rapporten. Heraf fremgår, at der var adskillige og systematiske bestræbelser fra Ruslands side på at påvirke den amerikanske valgkamp i 2016.

Wray understregede under tirsdagens høring, at Rusland efter hans mening ikke er blevet afskrækket af amerikanske sanktioner - og derfor vil Rusland forsøge at blande sig igen.

- Har alt det, vi har gjort mod Rusland, ikke afskrækket dem tilstrækkeligt? Alle sanktionerne. Alle forhandlingerne. Er det stadig deres hensigt (at blande sig, red.), spurgte senator Lindsey Graham, den republikanske formand for Senatets retsudvalg.

Til spørgsmålet svarede Wray klart og tydeligt "ja".

- Som jeg ser det, er de ikke afskrækket tilstrækkeligt, før de stopper, tilføjede han.

Efter at Wray bekræftede, at truslen om russisk valgindblanding fortsat findes, har demokratiske senatsmedlemmer rettet kritik mod Senatets republikanske formand, Mitch McConnell.

Han har tidligere udtalt, at der allerede var afsat tilstrækkeligt med penge til sikkerheden omkring valghandlinger i USA - og at der ikke var behov for at tage yderligere forholdsregler.