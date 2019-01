FBI kan ikke betale sine informanter grundet nedlukning

Det amerikanske forbundspoliti, FBI, kan ikke længere betale sine informanter. Det skyldes den månedlange nedlukning af dele af det amerikanske statsapparat som følge af en strid om USA's budget for 2019.

Det fortæller Tom O'Connor, der er formand for sammenslutningen af FBI-agenter, FBI Agents Association (FBIAA).

- For hver dag nedlukningen fortsætter, bliver de driftsmæssige forhindringer, der bliver skabt af nedlukningen, værre. De ødelægger vores terrorbekæmpelse og kontraspionage rundt om i verden, siger han.

Dermed øger han presset på Det Hvide Hus og Kongressen for at afslutte nedlukningen.

Den delvise nedlukning af statsapparatet begyndte den 22. december, da præsident Donald Trump afviste et finansieringsforslag, der ikke opfyldte hans krav om 5,7 milliarder dollar til en mur mellem USA og Mexico.

Siden da har Trump og Demokraterne på hver deres side nægtet at give sig. Det betyder, at 800.000 offentligt ansatte enten skal møde på arbejde uden at få løn eller forblive på tvungen orlov.

De fleste af USA's 13.000 specialagenter fra FBI skal stadig møde på job. Ifølge Tom O'Connor viser en rapport fra FBIAA dog, at både træning, efterforskning og rekruttering lider som følge af nedlukningen.

Adskillige agenter har fortalt, at de svindende ressourcer betyder, at det er umuligt at betale deres meddelere og informanter.

- Når vi ikke kan betale vores hemmelige kilder, risikerer vi at miste dem og den information, de giver os, for evigt. Det er ikke en kontakt, man bare kan tænde og slukke, siger en unavngiven FBI-agent fra det centrale USA.