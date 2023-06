FBI og kystvagten vil finde årsag til ubådsulykke

Den amerikanske kystvagt vil undersøge, hvad der var årsag til, at miniubåden 'Titan' imploderede på vej mod skibsvraget af 'Titanic' i den forgangne uge.

Det siger repræsentanter for kystvagten på et pressemøde i den amerikanske by Boston i delstaten Massachusetts søndag.

- Mit primære mål er at forhindre en lignende hændelse ved at komme med de anbefalinger, der er nødvendige for at øge sikkerheden på det maritime område globalt, siger kaptajn Jason Neubauer. Han er kystvagtens chefefterforsker.

Meldingen kommer, dagen efter at canadiske myndigheder meddelte, at de har iværksat deres egen efterforskning.

Det er det canadiske råd for transportsikkerhed, TSB, der lørdag gik om bord på fragtskibet 'Polar Prince', som sejler under canadisk flag.

Annonce:

Skibet satte sejl fra havnen St. John's i Newfoundland i Canada i sidste uge for at bringe 'Titan' til det sted, hvor den skulle nedsænkes i den nordlige del af Atlanterhavet.

Ubåden forsvandt søndag i sidste weekend, da den var på vej ned i 3800 meters dybde for at kigge på vraget af 'Titanic'. Det ligger omkring 690 kilometer sydøst for Newfoundland i Canada.

En storstilet redningsaktion blev sat i gang, mens hele verden fulgte med.

Torsdag kom det frem, at en undervandsrobot havde fundet halepartiet og fire andre vragrester fra 'Titan'.

Alt tyder på, at fartøjet er imploderet på grund af det kraftige tryk på dybt vand. En implosion er et pludseligt indadgående kollaps og dermed det modsatte af en eksplosion.

Ulykken har ifølge Reuters vakt debat om, hvorvidt denne slags ekspeditioner er reguleret tilstrækkeligt.

Kystvagten arbejder sammen med den amerikanske efterretningstjeneste FBI for at finde beviser. I det arbejde indgår en bjærgningsoperation på det sted på havbunden, hvor vragresterne blev fundet, skriver Reuters.

Resultaterne vil blive delt med Den Internationale Søfartsorganisation, IMO, samt andre aktører. Det sker for at hjælpe med at forbedre sikkerheden ved dyk med miniubåde, siger kaptajn Jason Neubauer.

Han fortæller videre, at kystvagten er i kontakt med familierne til de fem omkomne. Deres lig er ikke fundet efter ulykken.

Efterforskerne vil 'tage alle forholdsregler på stedet, hvis vi støder på jordiske rester'.