FBI sætter 'kryptodronning' på liste over mest eftersøgte

En bulgarsk kvinde i 40'erne er kommet på listen over det amerikanske forbundspoliti FBI's liste over de ti mest eftersøgte.

Det skriver BBC.

Kvinden ved navn Ruja Ignatova bliver kaldt kryptodronningen. Hun er eftersøgt for at stå i spidsen for et verdensomspændende pyramidespil med den værdiløse kryptovaluta OneCoin.

Føderale efterforskere anklager hende for systematisk at snyde sine ofre ved at bede dem om at sætte penge ind på deres OneCoin-konti for at kunne købe kryptovalutaen.

I alt menes hun at have bedraget for mere end fire milliarder dollar. Det svarer til omkring 28,5 milliarder danske kroner.

Ruja Ignatova har været eftersøgt siden 2017, hvor amerikanske myndigheder underskrev en arrestordre og sigtede hende for svindel.

FBI mener, at hun kan være rejst på tysk pas til enten de Forenede Arabiske Emirater, Bulgarien, Tyskland, Rusland, Grækenland eller Østeuropa.

Forbundspolitiet advarer samtidig om, at hun kan rejse med bevæbnede vagter.

I 2014 begyndte det formodede pyramidespil, hvor købere blev tilbudt kommission for at sælge valutaen OneCoin videre til flere mennesker.

Men FBI mener, at OneCoin er værdiløs og har aldrig været brugt som kryptovaluta.

- Hun timede sin plan perfekt og udnyttede de vanvittige spekulationer, der var i de tidlige dage med kryptovaluta, siger forbundsanklager Damian Williams ifølge BBC.

FBI har udloddet en dusør på 100.000 dollar for enhver information, der fører til anholdelse af Ruja Ignatova.

FBI bruger listen over de mest eftersøgte til at hente hjælp fra den brede offentlighed til at opspore dem.

Hun er i øjeblikket den eneste kvinde på FBI's liste over de ti mest eftersøgte.