FDM om brændende 'bimmere': Kontakt et autoriseret værksted

En reservedelsfejl i flere af det tyske bilmærke BMW's dieselbiler gør, at de bayerske luksusbiler går op i flammer inden for få minutter. Bliv klogere på fejlen her, og se, hvilke modeller der er i risiko

Der er ingen grund til panik.

Men man skal tage de seneste hændelser, hvor biler fra den tyske bilmastodont BMW er brudt i brand, alvorligt.

Sådan lyder det fra FDM oven på Ekstra Bladets dækning af selvantændende' bimmere', der alle var dieselmodeller med en mulig kølerdefekt.

Ifølge BMW er der en fejl på nogle modellers EGR-køler, der betyder, at en lækage af kølemiddel i kombination med sod- og olierester 'i meget sjældne tilfælde resulterer i røgudvikling og antændelse'. Privatfoto

Ring ved tvivl

Ifølge BMW kan man endnu ikke udlede, at det er en velkendt fejl med den såkaldte EGR-køler, der har ført til de bilbrande, som Ekstra Bladet har beskrevet, før de brandtekniske undersøgelser foreligger.

Det er FDM's tekniske konsulent, Yasser Abaiji, enig i.

Men er man i tvivl om, hvorvidt man kører rundt i en potentiel brandbombe, bør man handle på det med det samme, pointerer han:

- Lige i den her specifikke situation med dieselmodeller fra de årgange vil jeg råde til, hvis man er det mindste i tvivl og ikke kender sin bils historik, at man starter med at kontakte et autoriseret BMW-værksted, hvor man giver dem oplysningerne på bilen.

Netop sådan sikrer man ifølge Yasser Abaiji, at der ikke er en tilbagekaldelse på bilen, som man har overset.

- På den måde ved man også, om ens bil er berørt af det her eller ej. Det har BMW de bedste forudsætninger for at fortælle dig og mig. De har databasen, siger han videre.

Her er faresignalerne

Derudover er der en række faresignaler, som man generelt som bilejer skal være særlig opmærksom på, oplyser konsulenten:

- Oplever man, at ens bil bruger kølervæske, at den lugter forkert, går mærkeligt i motoren eller ikke reagerer, som den plejer, når man trykker på gassen, skal man søge værksted med det samme, så man ikke havner i de her situationer.

i 2018 var BMW nødt til at kalde biler tilbage i millionklassen efter en stribe bilbrande.

Svært at placere skyld

Det er ikke nyt for den tyske gigant med hovedsæde i Bayern, at en række af deres modeller er mulige brandbomber.

I 2018 tilbagekaldte man således 1,6 millioner biler på verdensplan på grund af fejl på udstødningssystem, som betød, at de kunne bryde i brand. 6500 danske bilejere fik her besked på, at deres BMW'er skulle på værksted for at få udbedret fejlen

Men i de konkrete tilfælde, hvor blandt andre Louise Kjær Enoch og Malene Larsen med fire dages mellemrum kun med nød og næppe nåede at redde deres børn ud af en brændende bil, skal man være påpasselig med at give BMW skylden, mener Yasser Abaiji:

- Vi ser jo desværre rigtig mange bilejere, som negligerer at vedligeholde deres biler. Det vil sige, at man ikke reagerer på fejllamper, der lyser, man reagerer ikke på, at bilen sætter ud eller kører underligt. Man reagerer heller ikke på lugte i bilen. Så der er rigtig mange aspekter i det her, og det er ikke for at sige, at fabrikanten ikke har et ansvar, for selvfølgelig har de det.

- Men det er svært at sige, om det er BMW, der er skyld i det her, eller om det er mekanikeren på gulvet, bilejeren eller en helt tredje.

Yasser Abaiji understreger samtidig, at man hos FDM ikke oplever, at mange BMW-ejere havner i situationer, hvor deres biler pludselig bryder i brand.

- Men vi ved jo, at det her kan ske, lyder det afslutningsvist.