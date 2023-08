FDM om p-kaos: 'De kan sende bøder til hvem som helst'

Ekstra Bladet har flere gange fortalt om fejlbøder og inkasso-trusler fra parkeringsfirmaet Apcoa. FDM mener, at klageprocessen 'ikke er særlig fleksibel', og at de 'bør tage henvendelser mere seriøst'

Har du også haft problemer med en forkert p-bøde eller et urimeligt parkeringsselskab, så skriv til Ekstra Bladet på 1224@eb.dk.

I princippet kan parkeringsfirmaet Apcoa sende bøder til hvem som helst.

Det fortæller Dennis Lange, der er chefkonsulent hos FDM.

Ekstra Bladet har tidligere fortalt om flere danskere, der har fået forkerte bøder fra netop Apcoa. De blev mødt med rykkere og inkasso-trusler.

Apcoa er en af Danmarks største parkeringsselskaber med over 300 lokationer i Danmark

Og det er ifølge chefkonsulenten helt lovligt, så længe der ikke er indgivet en skriftlig klage.

- Hvis man bliver mødt med et krav, som man er uenig i, skal man sørge for at klage. Ellers risikerer man at skulle betale, fordi man har udvist passivitet, lyder det.

Han understreger dog, at han ikke tror, at det er en taktik, Apcoa benytter sig af.

FDM oplyser, at parkeringsselskaberne i princippet kan sende bøder til hvem som helst og opfordrer selskaberne til at tage klager mere alvorligt. Foto: Olivia Loftlund

'Ikke særlig fleksibel'

Ekstra Bladet har tidligere fortalt om 82-årige Karsten, der fik at vide, at han skulle udfylde en formular på Apcoas hjemmeside og altså ikke kunne klage på anden vis.

Chefkonsulenten anerkender, at der 'kan være udfordringer' i forbindelse med klagesager.

- Klageprocessen er ikke særlig fleksibel, og det kan være svært, måske især for ældre borgere, siger han til Ekstra Bladet.

'Klag på skrift!'

Opfordringen fra chefkonsulenten er derfor klar.

- Sørg for at klage på skrift. Det er den eneste måde, du som bilist kan bevise noget.

Han fortæller også, at mange af FDMs medlemmer føler, at de får en 'standard-afvisning', når de henvender sig til parkeringsselskaberne. FDM opfordrer derfor selskaberne til at tage klager mere alvorligt.

Over 900 sager

I maj 2022 fik Europark, der er en del af Apcoa, kritik af Forbrugerrådet Tænk.

Dengang drejede det sig om en sag, hvor mindst 120 danskere havde modtaget inkassoskrivelser uden at have modtaget en parkeringsbøde først.

Apcoa er også en flittig gæst i Parkeringsklagenævnet.

I 2022 stod Apcoa for 43 procent af alle de parkeringssager, der blev behandlet i nævnet.

Det svarer til over 900 sager - eller mere end 2,5 om dagen - og nævnets årsrapporter viser, at Apcoa har toppet listen over antal sager hvert år, siden nævnet blev oprettet i 2018.

Ekstra Bladet har også fortalt historien om Jørgen Mortensen fra Herning. Hans autocamper stod i en aflåst garage i Herning, men Apcoa påstår, at den var parkeret ulovligt i København.

