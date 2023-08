FE advarer mod kinesiske hackere

Kinesisk cyberspionage er i hastig udvikling, og hackergrupperne giver anledning til bekymring hos Forsvarets Efterretningstjeneste (FE).

Derfor søger FE nye netværksanalytikere, der har til opgave at beskytte Danmark mod cyberangreb fra 'kinesiske avancerede hackergrupper'.

Det skrivet techmediet Radar.

Netværksanalytikerne skal 'detektere, analysere og varsle om cyberangreb og cyberspionage fra kinesiske statsstøttede hackergruppers aktivitet mod dansk kritisk IT-infrastruktur', lyder det i FE's jobopslag.

Overrasker

At Forsvarets Efterretningstjeneste så specifikt opruster deres personale, der skal have fokus på kinesiske hackergrupper, overrasker Jens Myrup Pedersen.

Han er professor i cybersikkerhed ved Institut for Elektroniske Systemer på Aalborg Universitet.

- Det er første gang, at jeg ser et jobopslag, hvor man så specifikt sætter nationalitet på truslerne, siger Jens Myrup Pedersen til Radar.

Stor trussel

FE har øget sit fokus på kinesisk cyberspionage, hvilket også fremgår af en rapport fra december 2022.

Her skriver tjenesten, at Kinas cyberspionage er en af 'de alvorligste cybertrusler mod Danmark'.

'Det gælder både strategiske emner, f.eks. politiske beslutningsprocesser og udvikling af teknologi, og emner, der kan have en operativ eller taktisk værdi i en potentiel militær konflikt, f.eks. Danmarks militære kapaciteter og kritiske infrastruktur', står der i rapporten.

Ifølge Jens Myrup Pedersen giver det altså god mening, at FE nu fokuserer på at ansætte personale til at fokusere på cybertruslen.

- Både Kina og Rusland er jo også på statsniveau meget aktive i cyberspace, og der er indikationer på, at staterne også spionerer på virksomhedernes vegne, selvom det er svært at bevise endegyldigt. Det er måske det, som den her rekrutteringsindsats skal være en form for modsvar på, siger han til Radar.