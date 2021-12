FE frikendes efter hemmelig granskning

Ved du noget? Skriv til eb-sikker@protonmail.com - alle henvendelser behandles fortroligt.

Forsvarets Efterretningstjeneste frikendes nu for den voldsomme kritik, som tjenesten i august 2020 ellers fik af Tilsynet med Efterretningstjenesterne.

Det fremgår af en pressemeddelelse, som Justitsministeriet netop har udsendt.

'Undersøgelseskommissionen om FE har i dag overdraget sin beretning til Justitsministeriet. Jeg kan konstatere, at kommissionen hverken har fundet grundlag for at rejse kritik af FE eller de medarbejdere, som blev tjenestefritaget som følge af Tilsynet med Efterretningstjenesternes særlige undersøgelse af FE,' udtaler justitsminister Nick Hækkerup og tilføjer:

'Det er afgørende for regeringen, at vi af hensyn til vores sikkerhed har velfungerende efterretningstjenester, og at der er tillid til tjenesterne. Jeg noterer mig derfor med tilfredshed, at kommissionen har fundet, at der ikke er grundlag for at rejse kritik,' udtaler Nick Hækkerup.

Kommissionen, der har arbejdet i al fortrolighed, blev nedsat i december sidste år, og det skete, efter at Tilsynet med Efterretningstjenesterne (TET) afsluttede et tilsyn med FE, hvor tjenesten fik voldsom kritik.

Lars Findsen blev som daværende chef for Forsvarets Efterretningstjeneste sendt hjem. Han renses nu af kommissionen for mistanke om, at han forsømte sine forpligtelser. Foto: Kenneth Lysbjerg Koustrup

Tilbageholdt oplysninger

Kritikken blev rejst på baggrund af en stor mængde materiale, som én eller flere whistleblowere havde afleveret til tilsynet.

I en redegørelse fra august 2020 vurderede tilsynet blandt andet, at FE havde 'tilbageholdt centrale og afgørende oplysninger for tilsynet og givet tilsynet urigtige oplysninger om forhold vedrørende tjenestens indhentning og videregivelse af oplysninger.'

Derudover vurderede tilsynet, at FE's ledelse havde undladt at følge op på indikationer på spionage inden for Forsvarsministeriets område, og at var en uhensigtsmæssig legalitetskultur, 'hvor tjenestens eventuelle uberettigede aktiviteter eller uhensigtsmæssige forhold søges skrinlagt, herunder ved at undlade at orientere tilsynet om forhold af relevans for dets kontrol.'

Overvågning

I kølvandet på tilsynssagen bragte både DR og Politiken en række kritiske historier om et påstået kabelsamarbejde med den amerikanske efterretningstjeneste NSA, men også historier om, at tilsynets kritik af spionage-indikationer beroede på en misforståelse.

FE-kommissionen har heller ikke fundet grundlag for at kritisere den informationsindhentning, som FE foretager, og som kritikken især kredsede om.

'Kommissionen har ved sin undersøgelse fundet, at der ikke er grundlag for at antage, at FE generelt har indhentet og videregivet oplysninger om danske statsborgere i strid med loven,' fremgår det.

Medarbejdere går fri

I august 2020 blev FE's chef, Lars Findsen, samt to ledende medarbejdere fritaget for tjeneste, men kommissionen har heller ikke fundet grundlag for at drage disse til ansvar.

'Det fremgår bl.a. af kommissionens samlede konklusion i anledning af undersøgelsen, at kommissionen på baggrund af undersøgelsen finder, at der ikke er grundlag for, at det offentlige søger nogen draget til ansvar, herunder de fem medarbejdere, som alle har været tjenestefritaget.

'Endvidere har kommissionen efter undersøgelsen fundet, at der heller ikke er grundlag for at rejse kritik – hverken i forhold til FE eller til de førnævnte fem personer,' fremgår det af pressemeddelelsen.

Tilsynet med Efterretningstjenesterne oplyser til Ekstra Bladet, at det vil anmode Justitsministeriet om lov til at læse kommissionens klassificerede undersøgelse, men har ellers på nuværende tidspunkt ikke nogen kommentarer til kommissionens undersøgelse.