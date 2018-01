Fed boligfidus lakker mod enden: Se hvilken

Skal du have en villa til spot-pris, så skal du nok ikke tøve for længe.

Boliga.dk beregnede i sommer, at du i gennemsnit på landsplan kan spare hele 67 pct. ved at købe din nye bolig på tvangsauktion. Men antallet af tvangsauktioner rasler ned og ramte sidste år det laveste niveau i 10 år.

- 2017 vil blive husket som det år, hvor antallet af tvangsauktioner faldt til samme lave niveau som i slutningen af 90’erne og starten af 00’erne, og hvor vi med sikker stemmeføring kan sige, at krisen nu ligger bag os, siger Lise Nytoft Bergmann, boligøkonom i Nordea Kredit.

Også Mira Lie Nielsen, boligøkonom i Nykredit, glæder sig over udviklingen.

Ekstremt lavt

- I 2017 blev der bekendtgjort 2.657 tvangsauktioner. Det er 161 færre end de 2.818 i 2016 og det laveste niveau siden 2007. Tager man samtidig højde for, at der i dag er langt flere boliger i sammenligning med 2007, så er antallet ekstremt lavt.

Kaster man et blik på de 39 år, hvor Danmarks Statistik har registreret antallet af tvangsauktioner, har der kun været syv år, hvor der har været færre end sidste år. Toppen blev nået i 1991 med over 20.000 tvangsauktioner på et enkelt år.

Det er over hele landet, at færre boliger blev sendt på tvang i 2017.

Hele landet

- Det nuværende opsving på boligmarkedet var indtil for nylig centreret i og omkring de allerstørste byer. Men det seneste års tid er bedringen nået længere ud, og der opleves i dag prisstigninger og øget handelsaktivitet i det meste af Danmark. Det mærkes også på antallet af tvangsauktioner, siger Mira Lie Nielsen.

Det største fald ses i Nordjylland, hvor 11,9 pct. færre boliger blev sendt på tvangsaution sammenlignet med 2016, skarpt forfulgt af Hovedstaden med 11 pct. færre tvangsauktioner.

Også i Region Syddanmark, hvor antallet af tvangsauktioner efter kriseårene længe forblev på et forholdsvis højt niveau, er der i dag markant færre boliger, som ender på tvangsauktion. Faldet i forhold til 2016 er på otte pct.

Kæmpe gevinst

De mange tvangsautioner i forlængelse af den bristede boligboble for 10 år siden har betydet, at mange har kunnet score den helt store gevinst på andres ulykke.

En beregning fra Boligas tvangsauktionsside itvang.dk fra i sommer viser således, at besparelsen for en villa på landsplan er 67 procent, når man sammenligner med kvadratmeterpriserne på huse, der er handlet i fri handel.

Den største besparelse ved køb af en ejendom på tvangsauktion får man i området dækket af Odense Retskreds. Her var besparelsen på 73 procent, mens den i Sønderborg Retskreds var på 72 procent.

Den laveste procentvise besparelse fik du i Holbæk Retskreds, hvor der var 41 procent af spare ved køb på tvangsauktion.