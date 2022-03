Fed fidus: Disse ejere kan score stor gevinst

Skal du sælge din andelsbolig? Så kan der være flere hundredtusinde gode grunde til at vente til den kommende generalforsamling

Renterne stiger, og det har fået flere boligejere til at spekulere i omlægning af realkreditlån.

Men det er ikke kun husejerne, der kan score en stor gevinst på de stigende renter. Det gælder også mange af de andelsejere, der skal til at sælge deres andelsbolig.

Det fortæller boligekspert Mikael Mogensen, der er COO hos MyBanker, til Ekstra Bladet.

Er du en del af en andelsboligforening, der har et fastforrentet lån til en lav rente, så er din andel steget markant i værdi. Men værdistigningen sker først ved beregning af andelskronen, hvilket normalt finder sted under en generalforsamling.

Derfor kan det være en rigtig god idé at vente med at sælge til efter den kommende generalforsamling.

- Det er meget interessant for folk, der ejer en andelsbolig. Det er dem, der virkelig kan tage en smart beslutning. De ved, hvilken gæld foreningen har, og de kan beslutte, om de vil sælge nu eller vente og score en skattefri gevinst, siger Mikael Mogensen til Ekstra Bladet.

Derfor råder boligeksperten andelshavere til at være ekstra vågne.

- Du skal lige undersøge den forventede udvikling af andelskronen og overveje, om du har mulighed for at udleje din lejlighed et år, før du sælger den, siger Mikael Mogensen.

Hurtige købere kan score gevinst

Gevinsten kan også komme hurtige købere til gode.

Det er sværere at spekulere i, da markedet for andelsboliger er mere kringlet, og de fleste køb og salg foregår gennem ventelister.

Men hvis du har muligheden for at købe en andelsbolig før en kommende generalforsamling, hvor andelskronen skal beregnes, så er det formentlig en god idé at slå til, da din andel kan stige meget i værdi kort tid efter dit køb.

Det kræver dog, at du er sikker på, at foreningen har et fastforrentet realkreditlån.

- Hvis du skal købe en andelsbolig, så vil du få udleveret den slags information. Gældsopgørelsen står i regnskabet. Der er en lovpligtigt oversigt, som du skal have, som er en overskuelig fremstilling af andelsforeningens økonomi, siger Mikael Mogensen.