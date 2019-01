Fed fidus: Taxadirektør udnytter ny lovgivning og opretter 306 firmaer

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Siden den nye taxalov trådte i kraft sidste år, har vognmænd skullet deltage i en lodtrækning om i alt 650 nye taxatilladelser, hvor hver ansøger gennem sit firma har kunne søge om op til 20 tilladelser for at sikre en fair fordeling af taxatilladelser.

I den forbindelse har Dantaxis direktør, Carsten Aastrup, oprettet 306 såkaldte iværksætterselskaber, og dermed har han øget antallet af lodder i lodtrækningen. Finten er ikke ulovlig, men det betyder, at Dantaxi er løbet med over 20 procent af taxatilladelserne.

Det viser en gennemgang foretaget af Radio24Syv.

Carsten Aastrup mener ikke, at han og Dantaxi har gjort noget forkert.

- Det er ikke os, der har startet det her game, da transportministeren melder ud, at det her er måden, der kører fremadrettet, så positionerer vi os sådan, så vi kan få flest mulige tilladelser, siger Carsten Aastrup, direktør i Dantaxi, om de 306 nyoprettede selskaber.

- Det har ikke noget at gøre med at udnytte et hul i lovgivningen, men at indstille sig på, hvordan tingene fungerer, siger han.

Carsten Aastrup, der er adm. direktør for fusionsfirmaet mellem DanTaxi og Taxa 4x48. Foto: Linda Kastrup

Taxadirektøren erkender dog, at Dantaxi øger chancen for at vinde flere tilladelser end konkurrenterne ved at oprette de mange selskaber, og dermed opnår de en fordel.

- Det kunne Radio24Syv også gøre. I kunne bare stille en masse kapital og oprette en masse iværksætterselskaber, men du har ret i, at det er stordrift og storkapitalen, der har en fordel i det her setup, siger Carsten Aastrup.

Det er ikke første gang, at der har været problemer med lodtrækningen om taxatilladelser. Allerede i foråret udnyttede en vognmand finten ved at oprette iværksættervirksomheder.

I et skriftligt svar til Radio24Syv bekræfter transportminister Ole Birk Olesen, at 'man forsat oplever, at en betydelig andel af puljens ansøgninger kommer fra nyoprettede iværksætterselskaber'.

Det skyldes ifølge ministeren, at der i overgangsperioden er skabt et incitament for etablering af iværksætterselskaber.

- Jeg forventer, at situationen vil være afhjulpet, når overgangsperioden ophører, skriver Ole Birk Olesen (LA) til Radio24syv.

Men det er urimeligt og bekymrende at fidusen med iværksætterselskaber endnu ikke er blevet stoppet, lyder kritikken fra Enhedslisten og Alternativet, de to eneste partier, der står uden for aftalekredsen om den nye taxalov.

- Jeg bliver bekymret. Så vidt jeg er orienteret, så er ministeren jo allerede blevet gjort opmærksom på problemet sidste år og er ikke kommet med en reaktion endnu. Det skal der jo komme, siger transportordfører for Alternativet Roger Matthisen.

Enhedslistens transportordfører, Henning Hyllested, kalder sagen helt urimelig og et hul i loven, som bør stoppes.

- Det er utroligt, der ikke er sket noget siden sidste år, og vi vil afkræve en forklaring fra Ole Birk Olesen, siger han.