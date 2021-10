Fed fryns: Brugte tre millioner på privatskoler

Ved du noget? Skriv direkte til journalisterne her.

Udenrigsministeriets øverste embedsmand, Lars Gert Lose, brugte over tre millioner kroner på sine børns skolegang fra 2015-2019.

I den periode var han Danmarks ambassadør i USA, og her fik han to gange særlige tilladelser til, at børnene kunne gå på dyre skoler i Washington-området, mens øvrige danske diplomater i samme periode primært brugte offentlige skoler.

Det fremgår af bilag og oplysninger, som Udenrigsministeriet har udleveret til Ekstra Bladet.

Særordningen kom i stand, fordi Lars Gert Lose ønskede, at hans børn skulle gå på en skole, hvor prisen oversteg ministeriets normale takst.

'Det følger af de gældende regler, at skolevalg forelægges Udenrigsministeriets HR-afdeling, hvis den årlige udgift overstiger 180.000 DKK. Denne konkrete sag er godkendt og behandlet af Udenrigsministeriets HR-afdeling i 2015 efter de gældende regler,' skriver ministeriet og tilføjer:

'Skolevalg foretages i hvert enkelt tilfælde ud fra en konkret vurdering af skolemulighederne lokalt og barnets behov, og i det konkrete tilfælde er vurderingen, at de pågældende skoler var de rigtige for børnene.'

265.000 kr. for et skoleår

Sammenlagt betalte Udenrigsministeriet 3,1 millioner kroner for Lars Gert Loses børns skolegang i USA i perioden 2015 til 2019.

Det betød, at børnene, som i 2015 var i alderen 4 til 15 år, blandt andet kunne blive registreret på The Field School, hvor et skoleår i 2015/2016 kostede 41.500 dollars - svarende til ca. 265.000 kroner.

Foruden The Field School, som ligger i nærheden af den danske ambassade i Washington, benyttede Lose-familien også The British School, hvor et skoleår for familiens yngste datter i 2015 kostede ca. 145.000 kroner.

Lars Gert Loses børn blev tilmeldt 'The Field School', mens han var ambassadør i Washington. Skatteyderne fik regningen. Foto: Wikimedia commons

Særlig studie-tilladelse

Udenrigsministeriet oplyser samtidig, at man i 2017 også gav en særskilt dispensation til, at Lars Gert Loses ældste søn kunne studere på University of Richmond i staten Virginia.

'Det fremgår endvidere af de gældende regler, at det er muligt at anmode om dispensation til, at Udenrigsministeriet dækker udgift til undervisning på første år på college for børn af udsendte, der har haft deres skolegang i det amerikanske skolesystem, og som afslutter high school uden at denne eksamen er adgangsgivende i Danmark,' skriver Udenrigsministeriet.

Lars Gert Lose fik særtilladelse til at tilmelde sin søn University of Richmond. Foto: Steve Helber/Ritzau Scanpix.

'Dette har også været godkendt i Udenrigsministeriets HR-afdeling i 2017 efter gældende regler.'

Nægter indsigt i tal

De 3,1 millioner kroner fordeler sig primært på udgifter til de skoler, hvor Lars Gert Loses børn gik i årene 2015 til 2019, men der er også mindre udgifter på f.eks. 67.000 kroner til danskundervisning og ca. 5000 kroner til skoleuniform.

Ministeriet bemærker, at de 3,1 millioner kroner til skolegang ikke er usædvanligt for de danske diplomater, der er udstationeret i USA.

'Niveauet er sammenligneligt for andre udsendtes børn i USA,' skriver ministeriet, men det har ikke været muligt for Ekstra Bladet at få dokumentation for dette.

Flere børn på offentlige skoler

I stedet har Udenrigsministeriet udleveret en oversigt, der viser de skoleudgifter, som ministeriet i 2019 afholdt for alle udstationerede i USA.

Her fremgår det, at langt størstedelen af de danske udsendte, som befandt sig i Washington i 2019, havde deres børn på offentlige skoler, hvor udgifterne er en brøkdel af det, som ambassadør Lars Gert Lose fik dækket.

F.eks. gik 18 børn af danske diplomater i 2019 således på skoler, hvor et skoleår kostede under 20.000 kroner.

Til sammenligning kostede det for et halvt års skolegang henholdsvis 192.000 kr. og 173.000 kr. på de institutioner, hvor Lars Gert Loses børn gik i 2019 - altså langt mere end de 180.000 kr., som er normalgrænsen årligt.

Dette var vel at mærke udgifter, som den danske stat dækkede, selv om Lars Lose ikke længere var i USA.