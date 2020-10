Fedt, olie og snavs hober sig op hos kendt burgerkæde

Sådan reagerer ejeren af YOBURGER, Patrick Bachman, på sagen:

- Allerede i maj blev der konstateret tydelige ansamlinger af fedt og snavs på gulvet. Hvorfor er der ikke sket en ændring fra maj til nu?

- Det er der også. Det har så bare ikke været godt nok - det er bare en pisseuheldig situation, at Fødevarestyrelsen ikke synes, at det har været godt nok, det, vi har gjort. Vi har hyret ekstern rengøring og rådført os med et køkkenfirma, som skal fikse problemet med, at fedt driver om bag ved komfuret.

- Hvad vil der ske fremadrettet, som ikke er sket i perioden mellem maj og nu?

- Manageren, der skulle tjekke det øvrige personales rengøring, er røget over i en anden butik, hvor de ikke har samme udfordring i forhold til rengøring.

- Så den ansvarlige er nu placeret i en anden af jeres butikker?

- Ja, det krævede nogle muskler at flytte komfuret. Personen er derfor blevet flyttet over, hvor det ikke kræver så mange muskler at flytte komfuret.

- Så denne person har ikke fysisk været stærk nok til at tjekke rengøringen?

- Nej, personen var ikke stærk nok til at tjekke rengøringen bag komfuret.

- Betyder det, at I ikke har hyret mandskab nok eller det rigtige mandskab til at gøre rent?

- Jo det har vi, men den ansvarlige har ikke kunnet tjekke det godt nok. Det er ikke et område, som man kan se. Man skal flytte en masse ting for at komme ind til det.

- Men det skal vel stadig være rent?

- Ja, præcis, men det er bestyrerens opgave at tjekke, at det bliver gjort godt nok.

- Det har været en uheldigt tidspunkt, hvor Fødevarestyrelsen måske er kommet dagen før den næste hovedrengøring.

- Men der skal vel løbende være rent nok til, at det kan godkendes?

- Ja, men alt kører i cyklusser. Hvis de kommer lige efter, at vi har lavet vores rush, er der beskidt, og så gør vi rent. Hvis de havde vidst, at vi ville gøre hovedrent dagen efter, tror jeg ikke, at vi havde fået den anmærkning.