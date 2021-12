Fedt, snavs og bananfluer: Restaurant tvangslukket i to måneder

Indtørret snavs, spindelvæv, fedtbelægninger, formodet skimmelsvamp og horder af bananfluer.

Det er nogle af de fund, der 15. november fik Fødevarestyrelsen til at beordre restauranten Magasasa Dim Sum & Cocktails, der ligger i Kødbyen i København, til at lukke i to måneder, fremgår det af en kontrolrapport fra styrelsens besøg.

Og i rapporten, som du kan læse restaurantens kommentarer til nederst i artiklen, skorter det altså ikke ligefrem med kritik af restaurantens hygiejne, der ifølge Fødevarestyrelsen 'generelt ikke fremstår renholdt'.

'Hylder og reoler i køkkenområdet fremstår med fedtede belægninger. Kanterne på samme hylder fremstår med ansamlinger af fedt og snavs. Ventilationsrist i kølebord ved komfur fremstår snavset og med ansamlinger af formodet skimmel,' lyder det blandt andet, hvorefter den lange opremsning af kritikpunkter fortsætter:

'Lagerrum ved opvask fremstår den ene væg med spindelvæv. Isterningemaskine i barområde fremstår med sorte belægninger af formodet skimmel. Røremaskine i køkken fremstår med indtørret snavs i toppen'.

Fyldt med bananfluer

I rapporten italesættes også restaurantens høje antal af bananfluer.

'Køkken og barområde fremstod fortsat med ansamlinger af bananfluer. Desuden sidder der et større antal bananfluer på rent inventar i barområde, bl.a. glas, udstyr til cocktails og kander. Desuden sad der et større antal bananfluer i afløb i barområde, på gummimåtter samt på hylder ved spriritusflasker,' skriver styrelsen.

Det er ikke første gang, Magasasa Dim Sum & Cocktails får kritik af Fødevarestyrelsen. Styrelsen har således politianmeldt restauranten adskillige gange, og ved dens tidligere besøg i september var de mange bananfluer også på dagsordenen.

Her fik spisestedet en særdeles sur smiley og en bøde på 10.000 kroner for deres ringe hygiejne.

'Vi har gjort meget'

I et interview med Ekstra Bladet erkender driftsleder på Magasasa, at restauranten har 'en dårlig historik'. Men han understreger, at der er gjort mange tiltag for at forbedre tingene, især siden Fødevarestyrelsen sidst var forbi.

Han nævner som eksempel en renovering af restaurantens køkken, udskiftning af inventar og ansættelsen af en ekstern fødevarekonsulent.

- Hun har hjulpet med at udarbejde en ekstern gennemgang af restauranten, og så kommer hun på uanmeldte kontrolbesøg, fortæller Henrik Michaelsen og fastslår, at de er 'utroligt kede af, at det her sker'.

- Der er 400 til 500 mennesker, der har fået annulleret deres reservationer, og medarbejdere, som er blevet opsagt med kort varsel lige inden jul. Det går ud over virkelig mange mennesker, og det ville jeg da ønske, man kunne have ændret tidligere, siger Henrik Michaelsen.

- I har jo fået mange advarsler tidligere. I fik en sur smiley i november 2020, en glad smiley i april i år, så en sur smiley igen i september i år og nu den her sure smiley fra november ...

- Ja, der vil jeg gerne sige - ikke for at undskylde noget - men nogle af de ting, der ligger til grund for den seneste sure smiley, er jo så blevet forbedret efterfølgende.

- Du kan argumentere for, at vi skulle have gjort det tidligere, det er jeg også bekendt med og ked af ikke har været tilfældet. Men jeg synes i hvert fald, at der efterfølgende er gjort rigtig meget for at rette op.

Anerkender problemet

Henrik Michaelsen oplyser, at restauranten endda har opfordret Fødevarestyrelsen til at komme på et nyt kontrolbesøg for at se forbedringerne.

Han mener, at deres afgørelse om karantæne er for hård.

- Selvfølgelig har der været et kæmpe problem før, det anerkender jeg, men jeg synes, at nu, hvor vi har lavet forbedringer, så er det en lige lovlig hård afgørelse, siger han.

- Vi skrev en artikel sidste år om, at I var blevet politianmeldt af Fødevarestyrelsen tre gange i 2020. Kan du forstå, hvis de tænker, at I ikke har lært noget?

- Ja, det kan jeg godt forstå, men hvad der er sket i fortiden, kan jeg ikke rigtig kommentere på, da jeg ikke var der dengang.

- Så vi to kommer ikke til at tale sammen igen om et par måneder, fordi I har fået endnu en sur smiley?

- Nej, det kan jeg godt love dig for, vi ikke gør.

Magasasas karantæne gælder fra 1. december i år til 31. januar næste år.