'Fedt, vi ikke skal have maske på'

Gaderne rundt om i landet har været fuldstændig tomme for turister, siden Danmark lukkede ned i marts sidste år.

Men der begynder så småt at være et lys for enden af tunnelen.

Ekstra Bladet har været på gaden for at møde nogle af de turister, der på trods af corona har taget turen hertil.

Ved Den Lille Havfrue var der flere familier, der stod og tog selfies, selvom vejret ikke helt var så sommerligt, som det har været de sidste par uger.

Her møder Ekstra Bladet en familie fra Indien, der til daglig bor i Schweiz.

- Hvordan er det er være turist i Danmark nu?

- Indtil videre kan vi rigtig godt lide det. Vi elsker arkitekturen, og Danmark minder lidt om Schweiz, hvor vi bor, siger 41-årige Karthik.

- Hvordan oplever I de danske coronarestriktioner?

- Ærlig talt, så var vi faktisk overraskede. Selvom vi skal vise coronapas og alt muligt andet, er der ingen, der har masker på. Vi var stort set de eneste, der havde maske på i Tivoli, så det var lidt af et chok, siger han.

Familien på fire er oprindeligt fra Indien, men bor i Schweiz, da Karthik (th.) arbejder for FN i Genève. Foto: Emil Agerskov

Turismen er vigtig for Danmark Turismen er vigtig for Danmark, da den skaber vækst og velstand. Turismeomsætningen satte med 139,1 mia. kr. rekord i 2019. Pandemien estimeres til at have påvirket turismeomsætningen med et tab på omkring 40,6 mia. kr. i 2020. 36,8 mia. kr. af nedgangen i turismeomsætningen skyldes alene de manglende udenlandske turister, mens 3,8 mia. kr. kan henføres til danske turister, der trods stigende antal overnatninger samlet set har haft et lavere turismeforbrug. Kilde: VisitDenmark Vis mere Vis mindre

'Skønt, at masken er væk'

Også i Tivoli begynder turisterne så småt at vende tilbage for at nyde haven og de mange forlystelser. Her møder Ekstra Bladet Pablo, der føler sig mest tryg i Danmark.

- Det er virkelig fedt at være i Danmark som turist lige nu. I Portugal skal man have maske på, og det behøver man ikke her, så det er virkelig fedt, siger den 44-årige familiefar fra Portugal.

- Hvad foretrækker du? De danske eller portugisiske restriktioner?

- Jeg foretrækker de danske, fordi jeg ikke skal bruge en maske. Alle skal have test her, så det er mere sandsynligt, at man ikke bliver smittet. Man behøver ikke at have en test i Portugal, så jeg føler mig faktisk mest tryg her, siger han til Ekstra Bladet.

44-årige Pablo fra Portugal synes det er fedt, at man ikke skal bære maske i Danmark. Foto: Emil Agerskov

Danmark blandt de mest ansvarlige På listen over hvilke lande turisterne fra Tyskland, Norge, Sverige og Holland vurderer, har en ansvarlig tilgang til corona-situationen, oplever flest turister, at Norge har en ansvarlig tilgang til corona-situationen. På andenpladsen følger Danmark med en score på 48 pct. Dvs. hver anden turist fra nærmarkederne vurderer Danmark som en destination med en ansvarlig tilgang til corona. Kilde: VisitDenmark Vis mere Vis mindre

Ikke alle er lige trygge

Selvom glæden ved at besøge Danmark er høj, er det ikke alle, der er lige trygge ved de danske restriktioner. I hvert fald ikke, hvis man spørger Hillary og Andréa fra Italien.

- Der er meget rent i Danmark i forhold til Italien, men tingene er også meget dyrere her - specielt maden, siger 31-årige Andréa.

- Hvordan er de italienske coronaristriktioner i forhold til de danske?

- De er meget strammere i Italien. Der skal vi have maske på over det hele, og fra 15. august skal man vise coronapas alle steder, man skal ind, siger Hillary, der ligeledes er 31 år gammel.

- Hvilke restriktioner foretrækker I?

- Vi foretrækker de italienske restriktioner. Vi arbejder begge to i sundhedssektoren, så vi synes helt klart, det er bedre, hvis der er mere kontrol, siger 31-årige Andréa afsluttende.