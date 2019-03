Fedtet og beskidt køkken: Stor bøde til firestjernet hotel

Der er tilsyneladende intet firestjernet over rengøringen på Hotel Fredericia.

Det fremgår af Fødevarestyrelsens kontrolrapport fra besøget i køkkenet på det ellers firestjernede hotel 15. marts, der resulterede i en sur smiley og en bøde på 15.000 kroner.

Af rapporten fremgår det blandt andet, at 'ovne samt emfang, vægge og rørføring omkring ovne i varmt køkken fremstår fedtede og beskidt'.

Men det stopper ikke der.

I kælderen 'fremstår kartoffelstræller med gamle, indtørrede rester i og udenpå skrælleren, ligesom rummet, hvori kartoffelskrælleren står, fremstår med flere spindelvæv, edderkopper og en glemt pose i et hjørne på gulvet'.

Derudover fremstod et lokale, hvor der blev udskåret frugt og kage, med en del støv og fnuller, og i et lagerlokale var der godt med spindelvæv.

Til Fødevarestyrelsens kontrollanter, udtalte virksomheden, at 'vi får rettet op på forholdet med det samme'.

Hos Hotel Fredericia, der er en del af hotelkæden Best Western, men drives uafhængigt, er man ked af rapportens konklusion.

- Jeg er meget træt af det. Jeg kan kun beklage, at der ikke har været rent, da de kom forbi. Det har der været de andre gange, lyder reaktionen fra hoteldirektør Einar Kring over for Ekstra Bladet.

- Køkkenet skal være rent, og det er det også nu, kan jeg love.

Jeg har ansvaret

Ifølge Einar Kring skyldes smudset omkring ovnene, at et spjæld har været i udu.

- Jeg vil på ingen måde forsøge at bortforklare kritikken, for et køkken skal være rent. Men forklaringen ligger i, at vi har haft lidt problemer med for meget røg i køkkenet. Det har vi så haft et eksternt firma til at undersøge, og de har konstateret, at der var tale om et spjæld, der ikke kunne åbne og lukke tilstrækkeligt, siger han og fortsætter:

- Det er vi i gang med at lave, ligesom vi er i gang med at skifte klinker ud omkring ovnene til stålplader. Vi bygger ny emhætte, og vi har smidt den gamle kartoffelskræller ud. Den var alligevel ikke i aktivt brug.

- Når man tjekker ind på et firestjernet hotel, er det så ikke rimeligt at forlange, at der er styr på rengøringen i køkkenet?

- Jo, bestemt. Selvfølgelig er det det. Men fejl forekommer alle steder, hvor der er mennesker involveret. Men det er mig, der har ansvaret, det forsøger jeg ikke at løbe fra.

- Kan hotelgæsterne føle sig helt sikre ved at bestille mad fra jeres køkken fremover?

- Ja, det tør jeg godt garantere. Og så vil jeg også lige understrege, at tre af de fire kritikpunkter i rapporten ikke havde karakter af noget, hvor man som gæst løber en sundhedsmæssig risiko. Ligesom der ingen kritik var af vores fødevarehåndtering og andre ting.

Hotel Fredericia har tre gange tidligere i løbet af det seneste år haft besøg af Fødevarestyrelsen uden kritik, men fik også delvis kritik for rengøringen, da Fødevarestyrelsen var på besøg 21. maj 2017.