Fejl fundet: Tilbagekalder 20.000 biler

Volvo har opdaget en fejl ved en af deres biler, som udgør en ririko for ulykker. Derfor tilbagekalder man nu et stort antal biler

Volvo tilbagekalder 20.000 biler på verdensplan - 104 af dem i Danmark. De skal nu sende deres bil tilbage på grund af risiko for ulykker.

Grunden til, at man tilbagekalder bilerne, er, at man har opdaget en fejl på den elektriske bilmodel, Volvo XC40 Recharge. Der er tale om modeller fra 2021 og 2022.

Kan være farlig

Vovlo vurderer, at bilen kan være farlig, fordi der er en risiko for, at et ledningsnet i bilen kan blive beskadiget, og at vand derefter kan trænge ind.

Det kan i sidste medføre korrosion i det kredsløb, der er forbundet med speederpedalen - en nedbrydning af metallet på grund af vandets påvirkning.

20.000 biler af modellen A 2022 Volvo XC40 Recharge tilbagekaldes. Foto: David Zalubowski/Ritzau Scanpix

De danskere, der er berørt af udmeldingen, ved det ifølge Volvo Car Danmark allerede.

- Volvo Car Denmark har allerede sendt en besked til ejerne af alle 104 biler med en indkaldelse til at få fejlen udbedret hos deres autoriserede Volvo værksted. Dette er allerede i fuld gang og er i øvrigt en særdeles ukompliceret procedure, bekræfter Volvo Danmark overfor mediet.

Heldigvis er fejlen opdaget, før der er sket ulykker med nogle af bilerne.