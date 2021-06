Fejl gav coronapas-problemer - nu er den løst

En fejl, der betød, at svar fra lyntest ikke blev registreret i coronapasset, er blevet løst. Det oplyser Statens Serum Institut (SSI) til Børsen tirsdag.

Fejlen ramte mandag klokken 23, da coronapasset blev opdateret, så det ville gælde i alle EU-lande.

Den betød, at lyntest ikke blev godtaget, så testsvar fra sent om aftenen og frem til tirsdag formiddag er ikke registreret. Det vil komme i løbet af et par timer, oplyser SSI til avisen.

Det kræver blandt andet en negativ coronatest, hvis man vil sidde indendørs på en restaurant.

To uger efter man har fået første stik med en vaccine, er coronapasset dog gyldigt. Herefter behøver man derfor ikke et negativt testsvar.