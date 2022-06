Fejl hos YouSee

Hvis du er frustreret over ikke at kunne logge ind på YouSee, så læs med her.

For YouSee oplever problemer mandag aften, skriver virksomheden på Facebook og ud til sine kunder.

Helt præcist er der problemer med at logge ind på YouSee Tv & Film-appen og tv.yousee.dk.

Beklager fejlen

'Vi beklager fejlen mange gange'.

'Og vi har fuldt fokus på at finde en løsning, så du kan logge på igen', skriver YouSee.

På YouSee-appen står der følgende, når man logger på:

'Vi oplever desværre nogle driftproblemer i øjeblikket. Indtil dette bliver rettet kan du se dine TV kanaler her. Du kan desværre ikke se film og serier lige nu'.

Kunder raser

I YouSee's kommentarspor på Facebook er der ikke ligefrem god stemning blandt kunderne, som mildest talt er frustrerede over YouSee-problemerne.

'Det er SÅ vildt med jer. Har aldrig nogensinde oplevet et så stort amatørfirma', skriver en.

'Fanme for dårligt! Lige midt i landskamp. Heldigvis bliver vi reddet af en strømafbrydelse i Østrig, men please fiks det hurtigt!', skriver en anden.

Apropos fodbold er YouSee, som personen nævner, ikke de eneste med problemer. For et stort strømsvigt i Østrig har udsat Nations League-kampen mellem Danmark og Østrig.

Ekstra Bladet følger sagen ...