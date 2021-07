Fejl splittede familie i fire år

Danske Zahra Rezai har i årevis kæmpet for at få sin mand til Danmark. Nu viser det sig, at afslagene, parret har fået, skyldes en fejl

Egentlig burde den danske læge Zahra Rezai have levet de sidste fire år af sit liv sammen med sin afghanske mand, Hossain Ahmadi, i Danmark.

Men på grund af en fejl begået af myndighederne blev det modsatte tilfældet: Den lille familie er blevet splittet ad, med voldsomme konsekvenser til følge.

Det kan Ekstra Bladet i dag afsløre på baggrund af en omfattende gennemgang af sagen.

For mens 31-årige Zahra passer sit arbejde i en lægepraksis i Skødstrup, lever 32-årige Hossain Ahmadi som hjemløs i Grækenland. Uden sin kone og sin søn Abbas. En søn, som han kun har mødt én gang i sit liv.

På et fejlagtigt grundlag fik han nemlig i efteråret 2017 et afslag, han aldrig skulle have haft, og som først blev opdaget, da Ekstra Bladet gik ind i sagen.

- Hvis ikke der var sket den fejl, kunne vi have fået visum, og alt havde været fint. Fejlen har resulteret i, at jeg har født min søn uden min mand, og det kan aldrig gøres om.

- Det er utilgiveligt, og det er fire år af vores liv, vi aldrig får igen, siger Zahra Rezai.

Hossain har kun mødt sin søn én gang. Zahra tog sønnen Abbas med til Grækenland, hvor Hossain fik lov til at komme ud af Moria-lejren for at hilse på ham. Foto: Privat

Levede op til alle krav

Zahra og Hossain mødte hinanden på en rejse, da de var teenagere. På trods af den store afstand mellem Danmark og Afghanistan blev de ved med at mødes på rejser og holde kontakten, og i 2014 blev de gift i Iran.

Zahra læste medicin på Aarhus Universitet, mens Hossain læste til farmaceut i Afghanistan, og efterhånden opstod drømmen om et fælles liv i Danmark.

- Jeg er læge. Jeg forsørger mig selv og min familie. Jeg har aldrig gjort noget kriminelt, og jeg lever et stille og roligt liv. Det er også det, min mand ønsker, fortæller Zahra Rezai.

I 2017 levede parret op til alle krav om familiesammenføring undtagen ét: Kravet om, at man som ansøger skal have besøgt Danmark mindst én gang.

Fik afslag ved en fejl

Derfor fik de afslag, men blev vejledt om at søge om visum til Hossain, så han kunne leve op til besøgskravet og herefter opnå familiesammenføring.

Det er praksis hos de danske myndigheder, at man herefter får tildelt visum, når man søger og kun mangler at opfylde det krav.

Alligevel fik Hossain ved en fejl afslag, fordi ambassaden overså, at han søgte visum for at opnå familiesammenføring - selvom Zahra skrev netop dette som begrundelse i invitationen til visumansøgningen.

Det fejlagtige afslag gjorde det umuligt for parret at leve sammen, men de fortsatte alligevel deres langdistanceforhold. Og på en rejse i starten af 2019 skete der noget, der vendte op og ned på alt: Zahra blev gravid.

- Det værste ved at være adskilt fra Hossain er, at min søn ikke har sin far i hverdagen, fortæller Zahra. Foto: Anita Graversen

Strandede i Grækenland

Derfor søgte Hossain Ahmadi nu endnu engang om visum, så han kunne deltage i fødslen. Igen fik han afslag, denne gang med begrundelsen, at der var gået for lang tid, siden parret sidst havde søgt om familiesammenføring.

Dermed overså myndighederne endnu engang, at Hossain allerede i 2017 havde søgt og levet op til kravet for visum, og at der derfor ikke var gået for lang tid mellem de to første ansøgninger.

Afslaget gjorde efterhånden Hossain desperat. Han besluttede sig for at droppe ud af sin uddannelse som farmaceut, forlade Afghanistan og selv søge mod Danmark.

- Med det seneste afslag følte min mand ikke længere, at han havde noget at tabe. Men det havde han desværre, for han nåede aldrig frem i tide, fortæller Zahra Rezai.

Fødte alene

I november 2019 fødte Zahra alene, mens Hossain strandede i Grækenland, hvor han blev placeret i flygtningelejren Moria uden sit pas. Siden den brændte ned, har han levet på gaderne i Athen.

- Jeg måtte føde vores søn helt alene. Det var rigtig hårdt, og det var en oplevelse, vi skulle have haft sammen, fortæller Zahra Rezai.

Foto: Anita Graversen

Overblik: Fire års helvede Maj 2017 Zahra og Hossain får afslag på familiesammenføring, fordi Hossain aldrig har været i Danmark. De opfordres derfor til at søge om visum, så de kan leve op til dette krav. Oktober 2017 Hossain får afslag på visum til Danmark, fordi ambassaden ikke er opmærksomme på, at han søger som led i familiesammenføring, selvom Zahra gør opmærksom på dette. Derfor mistænker parret aldrig, at afslaget har noget med det at gøre og klager ikke. Juni 2019 Hossain søger atter engang om visum til Danmark for at være med til sin søns fødsel. Han får afslag med den begrundelse, at der er gået for lang tid mellem ansøgning om familiesammenføring og visum, hvilket senere viser sig at være forkert. November 2019 Zahra og Hossains søn bliver født i Danmark, mens Hossain er strandet i Grækenland. Maj 2020 Zahra og Hossain søger endnu engang om familiesammenføring. Januar 2021 Zahra og Hossain får afslag på familiesammenføring med begrundelsen, at Hossain aldrig har været i Danmark. Februar 2021 Zahra rejser til Grækenland, hvor Hossain får lov til at forlade Moria for at møde sin søn for første gang - halvandet år gammel. Zahra fortæller, at det på grund af coronapandemiens udbrud i foråret 2020 ikke var muligt for far og søn at møde hinanden før. Maj 2021 Zahra kontakter Ekstra Bladet med sin historie. Juni/juli 2021 Myndighederne bliver af Ekstra Bladet gjort opmærksomme på, at der er sket en fejl i sagen. Juli 2021 Hossain får tildelt sit visum til Danmark. Vis mere Vis mindre

Fire tabte år

Først fire år senere erkender myndighederne nu fejlen efter Ekstra Bladets gennemgang af sagen, hvor det viste sig, at Hossain aldrig skulle have haft afslag på visum i 2017, og at myndighedernes begrundelse for afslaget forud for fødslen i 2019 dermed også var fejlagtigt.

- Jeg blev så glad, da de opdagede, at der var sket en fejl, og det var aldrig sket uden jeres arbejde. Men det giver mig ikke de tabte år tilbage med min mand, fortæller Zahra.