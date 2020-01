Fejl ved betalingsanlæg: Har du betalt for meget?

Flere kunder risikerer at have betalt for meget for at passere Storebæltsbroen

Sund & Bælt opfordrer kunder til at henvende sig, hvis de har betalt for meget for at passere broen.

Flere kunder kan have betalt en forkert pris for at passere Storebæltsbroen.

Det oplyser selskabet Sund & Bælt, der driver aktiviteten på Storebæltsbroen, til Fyens Stiftstidende.

Problemet ligger i, at betalingsanlægget, hvor kunder kan betale med Brobizz eller nummerplade, nogle gange har taget fejl af størrelsen på de passerende biler.

Ifølge Palle Nygaard, driftsleder for betalingsanlægget, er det en udskiftning af motoren i anlægget, som har gjort, at nogle kunder er blevet opkrævet en forkert takst.

- Vi startede i september og blev færdige tæt på en uge før jul, hvor hele motoren i betalingsanlægget var blevet udskiftet.

- Så er der selvfølgelig nogle børnesygdomme, og en af dem er, at vi nogle gange klassificerer knap så godt, som vi har været vant til, siger han til Fyens Stiftstidende.

Palle Nygaard kan ikke sige præcist, hvor mange gange anlægget kan have opkrævet en forkert takst.

- Vi taler om promiller. Jeg har ikke noget præcist tal, men et par promille ud af 35.000 hver dag bliver jo til nogle stykker.

- Vi hører selvfølgelig om dem, der har betalt for meget. Vi hører desværre ikke om dem, der er opkrævet for lidt, hvilket i teorien også kan ske, siger han til avisen.

En af dem, som har oplevet at skulle betale for meget, er Jannie Mann. Hun kørte over broen fire gange i december og oplevede at have betalt for meget hver gang.

Samlet betalte hun 372 kroner for meget, som hun siden har fået refunderet af Sund & Bælt.

Hos Sund & Bælt arbejder man fortsat med at justere betalingsanlægget.

Ifølge Palle Nygaard er det en særlig type biler, som volder anlægget problemer.

- Det er på de små biler, hvor vi godt kan justere bedre, og det har vi en tæt dialog med vores nye leverandører om, siger han til avisen.