Fejrede nytår med vanvittigt droneshow

Over 2000 droner markerede årsskiftet i Shanghai. Se hvordan det tog sig ud herunder

I den kinesiske storby Shanghai valgte man at sige farvel til 2019 med at storslået show på himlen over byen.

I stedet for fyrværkeri blev mere end 2000 lysende droner sendt i vejret over Huangpu-floden, som derefter formede forskellige tredimensionelle figurer og mønstre, inden de til sidst talte ned til årsskiftet, beretter AP.

Dronerne blev ikke kontrolleret af individuelle operatører, men derimod af en central computer, der koordinerede det store show, som du kan se i videoen ovenfor.

Se flere nytårsfejringer fra forskellige steder i verden herunder:

I det arabiske emirat Ras Al Khaimah satte man to nye verdensrekorder til nytårsaften: Afskydning af fyrværkeri fra flest droner samtidig og længste ildvandfald. Video: AP

I Sydney var der tale om at aflyse byens berømte fyrværkerishow på grund af de voldsomme skovbrande, der hærger landet. Det endte dog med at blive gennemført alligevel. Video: AP/AuBC, CITY OF SYDNEY

Se også: Presset stiger for at aflyse Sydneys ikoniske fyrværkeri

På et tætpakket Champs Elysees i Paris blev nytåret fejret under massive sikkerhedsforanstaltninger. Video: AP/Spectee