Feline blev truet af Burger King-chef

Klagerne over én Burger King-chef vælter ind i disse dage. 23-årige Feline Munch arbejdede selv under chefen og fortæller, at han truede med at ruinere hende

'Judas'. 'Jeg ruinerer dig og din familie'. 'Hvad fanden bilder du dig ind'.

Det var den retorik, Feline Munch oplevede, at hendes chef brugte mod hende, da hun arbejdede hos Burger King tilbage i 2018-2019.

Hun er langt fra den eneste, der har haft problemer med chefen. Der er nemlig blevet sendt klager over ham af flere omgange, og i 2020 gik otte medarbejdere sammen om at udforme et brev til King Food Scandinavia.

Forfremmet

Det startede ellers godt for Feline.

Hun var 20 år gammel, havde sabbatår og havde lige landet sit første fuldtidsarbejde hos Burger King. Tre måneder inde i jobbet fik hun ovenikøbet en gylden mulighed.

- Jeg blev spurgt, om jeg ville være manager. Det, syntes jeg, var vildt fedt, og jeg sagde ja med det samme, fortæller hun til Ekstra Bladet.

Feline Munch nåede at arbejde på Burger King i ti måneder, inden hun blev opsagt. Privatfoto

Sort i øjnene af raseri

Men selvom det gik rigtig godt, havde Feline på det her tidspunkt allerede mærket, hvor vred hendes chef kunne blive, når noget gik galt i restauranten.

- Maks en måned efter jeg var startet, var der gået et eller andet galt ude ved kassen. Det var gået for langsomt. Derfor blev mig og en anden medarbejder hevet ind på kontoret, hvor vi fik en monster skideballe.

- Chefen blev sort i øjnene af raseri. Han råbte og skreg, og det var dødubehageligt.

Chefens utilfredshed blev modtaget med tårer i øjnene og en ubehagelig følelse i maven. Men det blev langt fra den sidste skideballe for Felines vedkommende, hvilket påvirker hendes arbejdsliv den dag i dag.

- Jeg kan ikke tage til møder uden at få det dårligt.

'Judas'

Endnu en oplevelse, der har sat sig i Feline, var, da hun ville skifte over til en anden Burger King, der lå tættere på hendes kommende bolig.

- Jeg syntes, det gik godt til samtalen, men herfra hørte jeg ikke mere.

Feline ringede derfor ind til Burger King, hvor de fortalte hende, at de ikke havde plads til flere medarbejdere alligevel. Det var på trods af, at hun kunne se, at der blev slået flere stillinger op samme sted.

Kort efter modtog Feline en opsigelse, der gik på, at hun ikke kunne håndtere kunder korrekt, og stod nu uden noget job overhovedet.

- Da jeg konfronterede min chef, kaldte han mig Judas for at have søgt job hos en anden Burger King.

- Jeg blev skidesur. Det var mærkeligt, og jeg følte mig rendt i røven. Jeg havde ikke gjort andet end at hjælpe Burger King.

Sidste dag

Man skulle måske tro, at historien endte her for Feline. Men 6. august 2019, som var sidste arbejdsdag for hende, står også tydeligt i hukommelsen.

- Det var her, chefen gik amok på Julie og hendes far, fortæller Feline. Øverst i artiklen kan du høre Julies historie.

Episoden endte i et voldsomt skænderi, hvor politiet blev tilkaldt.

- Min mor lavede et Facebook-opslag, som jeg ikke vidste noget om på daværende tidspunkt. Her søgte hun vidner til optrinnet. Herefter fik jeg stukket restaurantchefens telefon i hånden med beskeden: 'He wants to talk to you'.

- I telefonen råbte han, 'hvad fanden bilder du dig', 'lad vær med at spille dum', 'bare vent, jeg skal nok sørge for at ruinere dig og din familie'. Det var så dødubehageligt, at han råbte og skreg sådan.

- Jeg var så bange. Han har aldrig gjort noget fysisk, men i det øjeblik var jeg så bange for, at han ville komme ind og slå mig.

Anger management

Fagforeningen 3F og King Food Scandinavia blev indblandet i sagen. 3F anbefalede at politianmelde chefen og gå til pressen, men sådan endte det ikke - til stor ærgelse for Feline og hendes mor her tre år senere.

- Jeg talte med Burger King af et par omgange, og her lovede de at holde godt øje med, hvad der skete i restauranten, fortæller Felines mor, Jane Munch.

- De fortalte også, at chefen skulle på et ekstra lederkursus og til anger management. Vi fik en anbefaling til Feline, men jeg kan se, at chefens adfærd ikke er blevet bedre. Derfor er jeg ked af, at jeg ikke gik videre med sagen dengang.

Uacceptabel lederkultur

I forhold til kritikken, der er kommet frem, har Ekstra Bladet haft fat i den pågældende chef, som henviser til Burger King.

Ekstra Bladet har fremsendt kritikken til King Food Scandinavia og har derudover spurgt indtil, om de har håndteret sagen i tide, når der er blevet klaget flere gange over restauranten siden 2019.

Peter Poulsen, der er Marketing Director i King Food Scandinavia, skriver følgende i et svar til Ekstra Bladet:

'Vi står fortsat fast på, at lederkulturen, som har hersket i vores restaurant på Jyllingevej i Rødovre, er uacceptabel'.

I forbindelse med de sager, der kommer frem nu, skriver restaurant-kæden også, at lederen ikke længere er i kontakt med personalet, og at der vil blive foretaget uanmeldte besøg i den pågældende restaurant for 'at sikre overholdelse af retningslinjer og medarbejdernes trivsel'.

'Det er meget beklageligt, at de midler, vi tog i brug tilbage i 2019, da vi første gang blev bekendte med situationen i restauranten på Jyllingevej, ikke har været tilstrækkelige'.

'Vi undskylder meget, at vi ikke har været gode nok til at følge op på sagen. Gennem vores interne undersøgelse har vi arbejdet benhårdt på at finde frem til de rette løsninger, så vi kan sikre, at vores medarbejdere føler sig trygge, når de er på arbejde', lyder det fra Peter Poulsen.